黑槍、詐騙、毒品，堪稱台灣21世紀的三大國安問題，犯罪性質之惡劣，危害人民安全之深，已到了難以容忍的地步。三大國安問題宛如毒瘤，一般庶民都知道，必須正本清源，從上到下，徹底清除不可！偏偏高高在上的民進黨官吏們，對民怨無知無感，出事只知道甩鍋地方，或趁機政治操作，談到該如何解決又只會把責任推給其他單位。詐騙天堂、慶記之島的惡名昭彰行徑和民進黨政府的放任無感，如今已揚名全球，成為國恥！

就以新北土城當鋪日前遭衝鋒槍瘋狂掃射51槍為例，網友們說得沒錯，即便發生在槍枝氾濫的美國，也令人瞠目結舌！但對於如此實境秀在街頭上演，內政部與警政署做了什麼？最讓人感到不可思議的部分是官員對人民安危如此漠然，自行政院長陳建仁以下，都像在看好戲；最關心的問題居然是要新北市、新北市長侯友宜負起全責？還拿新北治安大做文章？

全台治安惡化、槍聲不斷，這些問題可不是今天才有。甩鍋侯友宜，無非是因為侯友宜可能代表藍營出征2024，抑或是為轉移外界質疑綠營無力掃黑肅槍、整治治安漫無章法的焦點。事實上，台灣不大，犯罪了也跑不了，更沒有追查不到的道理。但警政一條鞭，中央長久以來政治掛帥、只管選舉維安，在乎的也只是各縣市警察局長的任派權；卻忘了自己對治安惡化、黑槍氾濫、杜絕詐騙有直接的責任。

民進黨的多重標準已經搞到天怒人怨，去年底台南市發生88槍槍擊案，迄今還不見真相，也沒看到綠營或閣揆有甚麼反應？更不見怒嗆台南市府！現在土城掃射自首案，卻是責任完全由在地首長擔負？大綠、小綠加上側翼猛批侯友宜，侯友宜跨海指示掃黑也被說成是作秀？說來說去，中央好似看的津津有味，還說三道四的，一付事不關己的模樣！

官員逮住機會，見獵心喜，新北市民的安危成了政治鬥爭的籌碼。我們不禁想問，綠營官員立場不斷變來變去，莫衷一是，不嫌累嗎？尤其民進黨高規格批侯、漠視治安敗壞的偏差態度，早就被黑幫看破了手腳，民眾也不再期待官員會把精力放在破案、掃黑和追查真相上！

如今，政府公信力蕩然無存，也因此助長黑幫氣焰；難怪官員雖不時以打擊各類型犯罪為口號，但結果卻是黑槍越掃越多，抓不勝抓；詐騙案件也愈來愈多，民不聊生了！（作者為立法委員、律師）

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