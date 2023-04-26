美國大聯盟許多厲害的投手，都擅長直球對決，尤其是在最危險的時候，往往就是100mile快速直球對決，化解險境。侯友宜當前的情勢，前有賴神，後有郭董，應當直球對決，「三振」賴郭就能擄獲人心。

新北市議會，已通過變更議程，讓侯友宜提前在4月27日上場報告並接受總質詢。明眼人一看就知，這是護航侯友宜早前報告、受詢，有利為參選總統布局。這既然是社會盡知的事，議會也合乎議事程序規則，通過侯友宜明日接受質詢。就此合規、人合之際，堅定、理性、智慧地接受議員質詢、拷問，無懼其事。

這是一次向市民和全民展現嫻熟市政、治理城市、愛護市民、創造幸福的新北市長的擔當與成績。進而表達想為台灣和人民打造安全、健康、無犯、平和、科技的家園。重創一個本土繁榮穩定、兩岸和平無戰、國際友好助力的中華民國，許人民希望、台灣共好、國家安和的善政。

這個機會得來不易，市民和全民都在看，都在對你品頭論足，絕對不會給你寬鬆的機會，這個試煉與追拷，你沒有理由可以做藉口，也不會有輕騎過關的僥倖。

所以，侯友宜市長，展現你的市政能力與實力，讓選民看到中華民國的安全、無犯、穩健之道。直球對決，才能過關斬將，殺出重圍，獲民青睞。

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