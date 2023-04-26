最近副總統、民進黨主席賴清德抨擊國民黨的國族認同陷入「精神分裂」（編註：2014年衛福部已經該稱思覺失調症），對照之前其所論「台灣不是中國一部分」、「務實台獨」及民進黨官網宣稱「台灣人不是中國人」；如與前總統馬英九公開宣稱「兩岸中國人」、「憲法一中」、「一中原則」、「一中各表」、「九二共識」相對照，顯然台灣人無論是從民族血緣、歷史文化或國家認同，皆具有強烈中國認同。

從不同民調調查結果顯示，高估計值之中國認同、中華民族認同，約有七成以上；即使最低估算具有台灣認同及中國認同之「雙重認同」及中國認同，也有近四成。從實然面來說，台灣社會儘管歷經「去中國化」的洗禮，依然充滿濃郁中國認同，具有語言文字、文化風俗、歷史宗教之社會連帶及家國情懷，兩岸人民皆具有血濃於水的民族認同，無論是倡議兩岸一家親或建立兩岸命運共同體及兩岸生命共同體，皆象徵著兩岸人民本應是同文同種同根同源之「同體共生」，具有休戚與共一體感。

顯然，精神分裂的不是主張「九二共識」、「一中原則」、「一中各表」、「憲法一中」及認同自己是中國人的國民黨，而是民進黨內若干激進政治人物，不承認「九二共識」、「一中原則」、「憲法一中」，硬生生的拉扯台灣民眾國族認同，導致台灣民眾欠缺社會有機連帶關係及無形社會資本，國族認同分化的台灣社會，不僅易造成政黨互鬥、族群撕裂，徒增社會對立與衝突。同時，也極易被大陸統戰所穿透及誘發大陸對台動武。

就民族文化層面來說，事實上，傳統的民進黨並不否定兩岸同屬中華民族，日前副總統呂秀蓮則倡議「兩岸同屬中華民族」；黨內有關兩岸統合主張，包括兩岸建立「大華國協」、「中國邦聯」、「中國聯邦」、「中華聯盟」及德國模式統一訴求，也是奠立在兩岸人民同文同種、同根同源同族的社會不可否認事實基礎。尤其從文化層面來說，中華文化在台灣已經過一段漫長發展過程，台灣文化準確的界定應是「中國文化的在地化」，中國歷史、文化、哲學、文學或美學早已逐漸成為中華民國在台灣「在地化」工程的主要內涵。

從憲政秩序來論，傳統民進黨黨內曾提歐盟、國協及邦聯國家統合模式，並不反對以鬆散國家聯合模式進行兩岸統一，此並未消滅國家主權及憲政秩序。根據中華民國憲法、《兩岸人民關係條例》規範，前者預設「憲法一中」、後者預設兩岸定位為「一國兩區」，這一國為中華民國；民進黨內曾有「憲法一中」、「憲法各表」、「憲政共識」、「一國兩市」之主張，以中華民國憲法應對中共「一中原則」。蔡英文總統又宣稱遵循憲法、兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務。這些憲政法理基礎，論證兩岸本屬同一國家、具有國家「同一性」。

就兩岸統合角度來說，既往民進黨政治領袖曾提出「兩岸統合論」，主張「中華聯邦」、「中華邦聯」、「中華國協」。例如創黨18人小組成員、中央評議委員會主席費希平曾倡議「大中國邦聯」；前總統陳水扁曾提「德國模式」、「未來一中」、「兩岸政治統合論」；美麗島系前主席許信良、秘書長張俊宏提出「共同市場」類似歐盟模式；曾擔任主席施明德提出「大華國協」及前主席林義雄倡議「共同市場」、「關稅同盟」。這些訴求皆是預設兩岸人民可以同屬一國人民，其國族認同從地域上而言，台灣人民當然具有台灣認同；但同時也具有中國認同，試問若無雙重認同又如何構成兩岸政治統合基礎。

民進黨黨內著名政治人物創黨元老也有主張統一訴求，如余登發（前高雄縣長）、朱高正（前立法委員）、林正杰（前立法委員），民進黨創黨元老及民主運動前輩主張統一或統合論，皆具有中國認同及台灣認同，在台灣民主化過程不受台獨運動之訴求所捆綁。尤其前主席施明德針對大陸領導人習近平倡議「兩制台灣方案」，即批判現在民進黨不要視「一國」為「洪水猛獸」，定義「一國」可以是聯邦國或邦聯國、大英國協中的「國」，不要聽到「一國」、「一中」就顯「智淺量狹」。

賴清德質疑國民黨在國家認同上陷入「精神分裂」，豈非是惡人先告狀嗎？如此又怎能「和平保台」呢？這種「務實台獨」的國家認同，反而正在蠶食中華民國國家認同，暴虐式硬生生地將「九二共識」等同「一國兩制」；將台灣獨立等於中華民國獨立，致兩岸喪失緩衝空間；又宣稱台灣人不是中國人；拒絕中國人不打中國人及中國人幫助中國人之良善立意。

賴清德如此批判，恰恰與其所宣稱「和平保台」路線背道而馳，這不是承擔凝聚國家認同重責大任；反而是裂解國家認同凝聚之「罪魁禍首」，讓廣大民眾在十字路口徘徊遲疑不已，甚至引發大陸對台動武動機。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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