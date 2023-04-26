4月24日至26日國外訪問團，計有法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）、美國維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin）、福爾摩沙俱樂部拉丁美洲團、瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla），以及有意競逐2024年美國總統的前總統川普國家安全顧問波頓（John Bolton）等訪問團相繼訪問台灣，使得我國成為繼烏克蘭後，受到舉世關注，引發我部分學者隱憂。其中，瓜地馬拉總統在我國會演講稱，「台灣是唯一且真正的中國」支持主權完整。

4月24日當天傍晚我國防部公布，中國「山東號」航母距離我鵝鑾鼻東南方約120海里（約222.24公里）。日本防衛省統合幕僚監部於25日公布，「山東號」航母編隊，24日由西太平洋經巴士海峽往南海。我國防部續在25日公布共軍在24日計有共機9架次，一架BZK-005無人機，在接近福建與廣東交界處之台灣西南國際空域延伸往外活動（筆者推斷執行海空監偵任務）、共艦11艘次在台灣周邊海空域活動；後者共艦艘數明顯比前一日（23日）、共艦3艘次，增加8艘次。由於前後國外眾多有我訪問團抵台、與中國「山東號」航母編隊航經台灣南部海域時機巧合，引發我國人高度關注。

回顧，中國北部戰區海軍「遼寧號」航母編隊，從去（2022）年5月3至20日止共18天、12月17至31日止共15天，由黃東海經宮古海峽進入西太平洋執行遠海訓練任務。此次中國南部戰區海軍「山東號」航母編隊從4月7至23日止共17天、並比對上述「遼寧號」航母遠訓約15至18天演訓時間、「山東號」航母編隊由西太平洋經巴士海峽往南海等觀之，推斷中國南部戰區海軍「山東號」編隊將結束此次遠海訓練任務，並返回駐地海南亞龍灣基地休整。

其次，由於美菲「並肩（Balikatan）」聯合演習4月11至28日在菲律賓進行，23至24日美菲正好在台灣以南約161公里處之菲律賓巴斯科島舉行為期2天演習，美國展現維護巴士海峽航行安全的重要性。

此刻，中國「山東號」航母編隊巧經巴士海峽另有威懾之意味，更不排斥「山東號」航母與護航作戰艦船在歸建的航途中，可能與美國「尼米茲號」航母或打擊群前沿作戰艦在海上遭遇。並可能部分兵力待美航母打擊群結束美菲聯演北上返回駐日美軍基地休整，才結束南海警戒任務。

最後，依據日本公布中國「遼寧號」航母去年5月份在日本冲繩南方的海域艦載機反覆起降次數逾300次，12月間在日本大東島、冲之鳥礁等周邊海域演訓，艦機反覆起降次數共約320次。與此次「山東號」航母在4月7日起至23日，連17天有戰機和直升機起降確認共約610次。至24日共18天，總起降次數達620架次。可見，「山東號」航母起降艦載機等綜合能力，在於複製「遼寧號」航母的經驗下，明顯高達一倍。

相對地，日前外媒披露已服役達48年的美海軍核動力航母「尼米茲號」（CVN -68），剛剛在南海執行美菲聯演中，已創下艦載機第35萬次降落情況，可能將激發中國加速其電磁彈射與未來核動力系統航母的研發進程。

至於，近期大陸傳媒不斷因央視在中國海軍節前夕，透露中國「遼寧號」航母編隊在西太平洋遠訓乙事。筆者，參考相關訊息中國「遼寧號」航母在2月底返回大連造船廠維護，以及日本防衛省未發布動態、中國海軍節等，已驗證「遼寧號」與「山東號」雙航母在西太平洋遠訓，均為中國慶祝海軍節的宣傳活動，對外展示其海軍從近岸到近海卅餘年，邁向遠海防禦戰略（請參考：0422從北到南不停歇 共機共艦忙什麼？）；並複製「遼寧號」航母編隊、東部戰區海空軍支援兵力、直-9艦載反潛直升機部署與航母、轟-6機群模擬對海打擊與遠海訓練等因果關係。

對此，筆者參考大陸研究美軍常規航母維修周期需要3個月、核動力航母需要6個月等相關資料，推論中國北部戰區海軍「遼寧號」航母最快也要6月以後，才會出廠進行各項測試，至於恢復戰力，仍有一段較長的時間，我國人無須擔心。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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