戰鼓頻催，看樣子海峽兩岸真的不平靜了。一方面美國要在台灣沿岸布雷、賣防空導彈給我們；還要派遣200名美軍來台訓練國軍；此外還不斷搞兵推，說是最終有8萬解放軍登陸台灣，弄得台灣民眾人心惶惶.

另外，蔡英文政府也積極做些掩耳盜鈴的事，上個月依《全動法》要求16歲以上學生造冊動員；現在又傳出警政署要警察做軍事訓練。是怎樣？要把學生和警察都當成軍人，全都拉上戰場？真的是要開戰了嗎？連前空軍司令部參謀官、軍事評論家亦發表言論，若戰爭真的爆發，台北與新竹將是台灣最危險的地方，呼籲民眾可躲往石碇、深坑等山區。

習慣了半世紀以來的太平日子，剎時間籠罩在一片兵凶戰危的氛圍當中，老百姓又是怎麼想的呢？網路平台一個民間社團做了一個訪問，美共和黨總統候選人呼籲台灣每戶家庭發槍，當你家有槍後，你最想幹嘛？最後居然有79%的民眾表示要｢拿槍上凱道，推翻現政府｣；其次9%說不會開槍，封存；第三、拿槍搶錢去8%；老共武統時拿槍打解放軍4%。

當然，此調查或許包含一些戲謔成分，但並不表示不是一般民眾的心聲，大家要過好日子、過太平日子，給我們槍沒有用，我們要的是太平，誰都不希望打仗。

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