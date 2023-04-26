近來各黨面對明年總統大選動作頻頻，除卻主要候選人將陸續赴美進行例行性「面試」以外，執政黨「精神分裂」和在野黨「庸醫害國」論述，則成為社會各界熱議的焦點話題，同時背後所隱含的國家認同與兩岸路線之爭，伴隨台灣主體性意識在解嚴後逐步增強，未來即將成為2024選戰攻防的關鍵。

台灣的國家認同相對特殊，向來導因於錯綜複雜的歷史背景、地緣政治和兩岸關係，長年以來陷入相異意識型態陣營爭相詮釋的詭譎局面。其中尤以解嚴後成長茁壯的台灣主體性論述，一舉成為抗衡過往黨國體制大中華論述的話語體系，發展至今緊跟全球新冷戰思維的劇變局勢；第三勢力的崛起則反映著近年民心思變的輿情，放眼台灣動態平衡的政治局勢；近年來3大陣營互有斬獲。

大中華論述代表的國民黨陣營，早已揚棄過往國共之爭的陳年立場，力圖擱置政治爭議來推進兩岸多方層面的交流，其中代表無非是馬政府時期「一中各表」兩岸政策，至於日前表態相對謹慎的黨內新共主侯友宜，觀其隱而不宣「好好做事情」話語論述，再到逐步成形的「和平護民主」政策表態，作為在野第一大黨內的頭號人物，時至今日仍未出現清晰的路線和方針，顯示內部對於競逐總統大位，仍未產生強而有力的積極共識。

藍營的兩岸路線尚處摸索和成形階段，反觀執政黨總統候選人賴清德的相關論述已趨完整。除卻過往「務實的台獨工作者」基本立場，同時亦具體指稱台灣為主權獨立的國家，國名則為中華民國且和對岸互不隸屬，因此毋須另行宣布台灣獨立；此外兩岸路線則承續蔡總統「四個堅持」主張，台海雙方採取「兄弟之邦」往來交流。

賴清德的兩岸思想與路線，原則上循序漸進台灣主體性論述，然而其基本立場與「兄弟之邦」論述，背後蘊含的內涵意義無疑凸顯海峽兩岸「一邊一國」，縱使2022年底地方選舉過後轉向提出「和平保台」主張，恐怕與中共一貫宣稱的主流立場相悖甚遠。

相比藍綠陣營的二元對立既有局面，作為第三勢力代表的民眾黨主席柯文哲，定調兩岸論述為「兩岸和平、台灣自主」，力圖在傳統台灣政治體系的框架下開拓新局，然而論述強調台灣必須具備戰略與市場自主性，綜觀其中仍以台灣主體性論述作為主軸，至於「中華民國最大公約數」則靠攏維持現狀的民意基礎，採用相對彈性的模式來應對兩岸關係的路線與方針。

伴隨「雙英」分別出訪大陸與美國，2024總統大選已然走入路線之爭的白熱化階段，同時重中之重的兩岸關係，勢必將成為影響選舉結果的關鍵因素。綜觀目前國內三大黨而言，台灣主體性論述的逐步強化為各方共通特點，然而詮釋的角度和意義誠然因人而異，伴隨台海戰爭論逐日甚囂塵上，未來如何有效整合國家認同與兩岸政策觀點，成為考驗各黨候選人智慧的重點課題。（作者為復旦大學新聞學院博士）

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