本次大選，台北市第四選區內湖、南港的選情突然變成焦點。這一區本來被視為藍營鐵票區，結果在上次立委選舉高嘉瑜擊敗李彥秀，民進黨有了突破；但如今，去年參選市議員高票落敗的醫師吳欣岱表態參選，直接衝擊高嘉瑜選票，這不只讓高嘉瑜的連任面臨嚴峻挑戰，背後更隱含著「蔡規，賴隨不隨」的路線選擇問題。

藍營在內湖區組織綿密，在藍綠一對一之下，民進黨要勝出確屬困難，除非藍營選票分裂或流失。高嘉瑜在2020年能勝過李彥秀，除仰賴知名度、口碑，也將定位延伸至白營，選前甚至找來郭台銘開直播。

瘦田耕開有人爭，高嘉瑜當選立委後，她留下的議員選票開始由多人分搶，其中就包括經常炮打柯文哲的吳欣岱。吳欣岱長年在台北市外行醫，去年參與台北市議員的選舉期間，也經常回醫院執業，未全力投入選戰，但最終為何能「高票落敗」，關鍵的選票來源就是不滿柯文哲的綠營選民。而吳欣岱正是以此定位與選票基礎，公開挑戰引發眾多綠營選民不滿的高嘉瑜。

吳欣岱宣布挑戰高嘉瑜，部分綠營人士包括徐國勇在內都給予祝福，但一幕，確實讓高嘉瑜與民進黨中央陷入苦惱。對此，偏英系的民進黨台北市黨部主委張茂楠建議，希望高嘉瑜能和吳欣岱進行民調PK，「整合出一組候選人就好」。表面看來這是很合理的方案，但其實卻觸動了民進黨近年來的敏感神經。

自從立委選制改為單一選區兩票制，立場相近的政黨要如何在單一選區合作、競爭就成為很大的課題；民進黨在蔡英文任內，就不乏透過禮讓與民調整合的模式，讓黨內有意角逐的候選人知難而退。

在北市最經典一役，就是2016年立委選舉，民進黨在台北市聯合其它陣營組成「首都改革連線」，將黃珊珊、范雲、林昶佐、李慶元等「非民進黨候選人」整合在一起，這種政黨合作方式不但讓備戰已久的顏聖冠、李建昌等人徒呼負負，其實綠營內部也有不少雜音。但無論如何，這種禮讓模式不僅有效擴大蔡英文的選票基礎，更強化了民進黨中央的權威，削弱黨內派系對蔡英文的索求與挑戰。

蔡英文的權力經營模式，黨內忍受多年，反彈從未停歇。如今賴清德能當選黨主席，重要原因之一，就是黨內不少人希望他能走出蔡英文路線，這當然就包括禮讓模式。因此，吳欣岱參選到底的舉動，確實讓民進黨必須思考如果不走蔡英文的路線，政黨合作要如何進行？若不合作，其損失民進黨是否能夠承受？

「蔡規，賴隨不隨？」此刻的賴清德，應當還沒有答案，但隨著大選壓力到來，遲早得有答案。

（作者為自由撰稿者）