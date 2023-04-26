全名為「中央流行疫情指揮中心」的新冠防疫任務編組，終於在4月25日宣布將解編，新冠降為四類法傳。對於這個遲來的宣布，是到了該對指揮中心蓋棺論定的時候了。

指揮中心是在SARS過後新修訂《傳染病防治法》的產物，賦予衛福部跨部會的協調與調度能力，以便因應重要疫情。以前很少啟用，這次長期啟用，並被摸清了門道，堪稱濫用的經典，將來必須引以為戒。

台灣是海島，檢疫上有比陸路國家更好的天時、地利、人和。大疫情來襲，只須封島就可有效延緩疫情；所以新冠防疫第一年的太平，應歸功於台灣的地理位置。指揮中心不斷往自己臉上貼金，顯然像是長期受到國際壓抑的小孩所出現的反應；在看到邊境封鎖政策意外擋住兩岸民間交流，卻也悶著偷笑，甚至笑到變成「夜郎自大」，自大到連陳宗彥都會搞不清大陸是哪個國家。

新冠第二年就是被「夜郎自大」心態所害。面對病毒入侵社區，毫無準備卻蝦米攏無驚；缺疫苗、缺藥、缺檢驗、缺病房、缺方艙，老百姓閉著眼睛打仗，死傷當然慘重。其背後原因，竟還是政府用公權力令其缺乏，這比美國人要台灣每人發AK47、蘇前院長要大家準備掃把更令人氣憤。

社區防疫只會用阻擋，連最高發病風險的接觸者，政府也不提供醫藥保護，任其發病再處理，這何異於關東軍的731部隊在台復辟。當最高發病風險的人都沒能獲得保護，更何況是百姓，這形同要大家「空城退敵」，但如同柯文哲所言，「沒有戰爭靠防守贏的」。

新冠第三年始於民國111年4月6日，當天蔡總統官邸會議結束發布解封文告，重症求清零、輕症求控管、正常過生活。指揮中心如果當時就解編、新冠降等，才是最好時機，台灣經濟復甦將提早一年，政府也不必發振興券。然而，延緩解編原因竟是「戰友」的照顧還不到位，包括陳時中要選台北市長的伴手禮還沒備齊，綠友友們的防疫物資標案還沒完全搞定，緩降的決定根本就是「狗尾續貂」。

綜觀運作3年半的指揮中心，每個階段都有該檢討之處。鬱悶的蕞爾小島是可以使性子夜郎自大，但別忘了備戰；發現自己是一無所有的空城時，記得要優先保護最高風險族群及老弱婦孺；而政治人物要在最值錢的時候推出才有勝算，「狗尾續貂」的死纏爛打只會傷了元氣，更何況是在指揮中心被媒體照妖鏡看穿之後，想翻身就更難了。

這3年多來，指揮中心的政治化已受到輿論重槌猛擊；未來，國家面對防疫，不該再重蹈覆轍，寧可按學理做錯事，也別讓少數人的人格破產，影響了指揮中心的公信力。

（作者為中華民國防疫學會理事長）