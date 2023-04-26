做為韓國總統，親美是剛需。但是，尹錫悅的親美，已經舔出天際線。最近針對中國跟日本，他的兩波驚天地泣鬼神的表演，創下歷史紀錄。他可能以為是神之操作。對韓國的利益，卻可能造成歷史性的傷害。

對中國，他是這樣：第一，他公然對台灣問題，表態韓國要站隊美國，把台獨國際化。還要積極介入台海問題，態度接近日本的「台灣有事，日本有事」。

第二，中國聲明台灣事務是中國內政，韓國外交部居然反過來說中國是「外交失禮」。韓國向來是一個很無禮的國家。也一直靠著享受中國的大度跟優待，拿到很多紅利。

過去韓國雖然時不時，在面對中國時會出一些妖蛾子，對中國使絆子。但，這一次的惡劣程度，史無前例。

對日本，尹錫悅則說出，「不該為了百年前的事情，要求日本下跪」這樣的話。當然讓人不可思議。當然，有人會說，歐洲都可以不計前嫌，組成歐盟。為什麼韓國要對日本斤斤計較？

重點是，日本連跟德國提鞋都不配。德國反省了，譴責了自己身為侵略者的過錯。向被侵略者道歉，在教科書，跟一切施政，都全力反法西斯。日本到今天，連「侵略」這件事，都不承認。對戰爭性奴隸，不承認。對包括南京大屠殺這樣的反人類罪，不承認。更修改憲法，全力朝軍國主義邁進。

這樣的態勢僵持了幾十年。最後，不是日本態度軟化而道歉。而是韓國總統，自我反省，要求韓國不再要求日本承認歷史。這真是荒謬到了家。

但是，尹錫悅身為政客，當然是為了滿足別人的需求，才會這樣做。只是這些人，在華盛頓。

這些人，在財團。

美國要求韓國必須放棄自己的記憶。為了美國的利益，日本侵略並且殖民韓國的事，必須被忘記。美國要求韓國要跟日本連結，共同為了反中， 而團結在美國左右。美國要求，韓國要在軍事跟科技上，允許日本更進一步。

尹錫悅才剛去美國國是訪問，拜登立刻警告韓國，三星不要妄想，取代美國企業在中國的半導體市場份額。意思是，你要跟我一起對中國斷供。要放棄韓國的利益，乖乖站在我這艘船上，為我划槳做苦力。半點不能鬆動。

據說，尹錫悅可能因此，換來美國在韓國部署核彈。美國搶了法國生意，要賣核子動力潛艇給澳大利亞。這已經違反了防止核擴散的協議。

現在，美國如果把核彈頭，布置在韓國跟日本領土。或是讓韓國日本擁有核武器。那等於是把核彈放在中國家門口。日、韓、菲、澳，加上一個整天搞台獨的台灣，還有不安好心的印度。

軍事、科技、經濟，全方位圍堵中國，這就是美國的印太戰略核心。

韓國現在正式掀開底牌。中國看得很清楚，韓國的狼子野心。對韓國要怎麼敲打？工具箱，拿出來。要讓韓國真的痛。（作者為作家）

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