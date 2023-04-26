常年以來，由於崇洋、缺乏自信與文化自卑心態作祟，許多人總以為西方媒體客觀、公正、翔實，可信度高，而且不受意識形態偏見的左右。其實這是嚴重的盲信和誤解。

近日重讀《經濟學人》出版的《2016全球大趨勢》，赫然浮現下列的文字：「習近平將持續打貪，問題在於他會不會拿其他高層開刀。」、「多年未止的消耗戰將令人疲倦，打老虎的新聞一多就顯得乏味，各界也將意識到習近平雖然宣稱會大刀闊斧改革，卻不敢真的動手。」

根據中共中央紀委國家監委2022年10月公布的資料，過去5年來它處理了933萬人次貪腐究責案件，一共問責黨組織3.9萬個。其中較低層次的談話函詢、提醒批評627萬人次；給予輕處分、進行組織調整的237萬人次；給予重處分、進行職務調整的35萬人次；而處理嚴重違紀違法、觸犯刑律的32萬人次，其中涉嫌職務犯罪、移送檢察機關的有8.7萬人，因其他犯罪被司法機關判處刑罰後再移送紀檢監察機關作出開除黨籍、開除公職處分的有23.9萬人。這是真正的大規模肅貪改革。

至於立案審查調查的高層幹部（副部級以上）共有261人。全國各級紀檢監察機關一共處分了官員和黨職299萬人；立案審查調查行賄人員4.8萬人，移送檢察機關1.3萬人。在紀委的高壓震懾下，主動投案的官員有8萬餘人。這些駭人聽聞的肅貪數據，顯然不是虛應故事，讓人「疲倦」、「乏味」；更不可能「不敢真的動手」，假裝在打老虎！

或許有人質疑這是分析角度不同。雖然中共動了真格，推動大規模的打貪防腐，但在一些西方媒體看來，卻只是換湯不換藥，不過「走過場」而已。然而，這恐怕無法解釋為什麼會在肅貪究責之餘，出現官員「懶政」與「不作為」的現象？為什麼中共要承擔這樣大的風險？

更嚴重的分歧與謬誤出現在對大陸城市發展的認知上。《經濟學人》認為，「有些城市即使沒沒無聞，卻無疑是明日之星。例如：貴陽、襄陽、衡陽。」「貴陽市是廣西省省會，而廣西省是中國最貧窮的省份之一」。試問：中文媒體若將「貴州省」誤植為「廣西壯族自治區」，豈非不可原諒的錯誤？但西方媒體既不識中國，又不諳中文，似乎就情有可原？

但在《經濟學人》預言的「十大新興城市」中，它認為全國排行第3的湖南衡陽，2022年卻在省內生產總值排行榜落到第4，次於長沙、岳陽和常德；而人均所得更排到省內第7。至於被該刊列入全國排行第6的淮南和第7的淮北，目前在安徽省內地級市的排行分別落到12和10。安徽省在大陸各省市中的生產總值排行是第14位，人均可支配收入落居第25。這些數據均充分說明《經濟學人》的分析和預測並不到位。這也凸顯了一些西方媒體自說自話的認知謬誤。

（作者為民主文教基金會學術顧問）