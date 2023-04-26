30年前的4月29日，海基會與海協會在新加坡由兩會負責人辜振甫及汪道涵，代表兩會簽署四項協議，史稱辜汪會談（大陸稱汪辜會談）。當時雙方由於對年號無法取得共識，台北要冠中華民國，北京要冠西元，因此協議不填年號，各自返回後再加上自己習用的年號，這亦彰顯兩岸互不承認主權、尊重各自治權下的權宜妥協。

30年過去了，兩岸政經實力落差日益擴大，甚至因民進黨執政者不承認九二共識，台海已成國際間最關注的危險區域。辜汪二老雖已駕鶴西去多年，但對當年破冰、降低緊張、首創對等會談的情勢，演變至今成兩會拒談、兵凶戰危，一定感慨不已。

30年前，兩岸分由李登輝與江澤民主政，江澤民發表江八點，最重要的一句話是「中國人不打中國人」。李登輝以李六條回應，最亮麗的一句話是「中國人幫中國人」。記得李登輝在辜汪會談後的5月4日，藉接見北美和歐洲地區的華文新聞傳播界人士時特別強調，「國家的統一是政府長期奮鬥的目標，建立自由、民主、均富的中國，更是海內外中國人的理想。本人對國家的統一有信心也有耐心，中華民國在台灣的努力與建設，更將成為中國大陸未來的方向。」今昔對比，當年他的政治宣示與號召，已像是天方夜譚，空谷足音。

而在辜汪會談前夕，新聞局為做國際宣傳，特別安排李登輝總統接受CNN專訪，他特別指出，「經貿交流，是創造彼此經濟互利與維繫兩岸和平關係的重要關鍵。我們期盼兩岸的政經差距能逐步接近，以達到中國統一的目標」。當今民進黨執政當局有不少是李登輝的門徒或支持者，重新翻閱李登輝當年的講話，不知會做何感想。

30年前，台灣的經濟實力不錯，台商、港商、日商率先大舉到大陸投資，備受北京當局歡迎。後又因開放探親，年邁老兵往生產生遺產繼承問題，事關大陸親屬權益，衍生的文書驗證必須有所處理。再加上大陸沿海省份居民偷渡來台打工與走私問題嚴重，因此首次辜汪會談的背景就聚焦在此。

當時台方想談台商投資權益保障、大陸想談兩岸直接貿易投資，都未能獲得共識。而台方為降低會談政治性，事先再三婉拒三通等議題，當時考慮就是要符合事務性商談的基調。30年後，上述未談的議題，投資保障與直接通航等議題在馬政府執政8年基本上已獲解決，甚至還簽署23項協議。

30年後的今天，台灣內部局勢大變，第二次執政的民進黨在15年執政期間，去中國化有成，民調不承認自己是中國人的比例遽增。而中國大陸改革開放有成，已成世界的政治、經濟大國及軍事強權。這樣的兩岸情勢變遷，當兩岸沒有共同的中國人認同，大陸方面雖仍以和平統一為優先，但是武力威嚇與外交圍堵則是步步進逼。

30年前兩岸商談言必稱事務性，不談政治議題。當時台方對一中內涵要求各自表述，陸方則稱事務性商談不涉及一中內涵。但是數十年來台方要求的參與國際組織及大陸要求的統一議題，都屬於政治談判，台灣還有多少時間可以迴避政治對談，朝野都須惦記，不能充當鴕鳥下去。

（作者為資深媒體人）