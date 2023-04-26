今天是辜汪會談30周年紀念日。最近很多人都在回憶和感慨：為何兩岸再也出不了像辜振甫、汪道涵這樣的仁者與智者？為何兩岸再也無法回到辜汪會談年代，雙方平等而尊重的互動？如果能釐清這些問題並找到答案，相信會對處理未來的兩岸關係，產生更深刻的啟思。

平等尊重 求同存異

辜汪會談之所以無法復刻，是因為從1993年到現在，兩岸關係的時空背景發生太多結構性的變化。首先，協商談判的本質是硬實力的比拚，30年前台灣的經濟總量超過大陸三分之一，但30年後台灣經貿對大陸的依賴超過三分之一。這兩個「三分之一」的反轉，折射出兩岸彼此需求的逆轉，自然影響了雙方對兩岸談判心態的根本性轉變。

30年前，台灣享受著亞洲四小龍的輝煌時代，而剛剛決定啟動市場經濟體制、擺脫1989後國際封鎖的中國大陸，急需資金「淹腳目」的台商台資。當時在經濟上處於弱勢的大陸，在政治上當然願意放軟姿態，這才有了1992年兩岸香港會談時，大陸選擇擱置一個中國意涵的政治分歧。同樣，台灣當時面對大陸也底氣十足，這才會有《國統綱領》中的「統一」，是中華民國對大陸的統一。

如今，若單從經濟實力看，大陸完全有充分理由不再對台繼續妥協，2019年大陸提出「一國兩制台灣方案」，就是明證。反過來，當台灣面對著世界第二大經濟體、軍事強國，也會自然產生不安全感，從美國和國際社會尋求支援，以維持平衡感。因此，兩岸關係從1993年時「基本對稱」演變到今天的「完全不對稱」，自然也無法回到辜汪時代平起平坐的美好想像。

不過，馬英九前總統在大陸參訪途中，多次公開表述「兩岸同屬一個中國、一個中國是中華民國」的立場，獲陸方尊重。這個事實說明，北京仍然有意繼承1993年辜汪會談的善意與智慧。同時，馬前總統作為2015年兩岸領導人峰會的歷史創造者，並在辜汪會談30年之際重新證明了兩岸有辦法求同存異，實質上扮演了辜汪會談的遺產繼承者角色。

毫無疑問，辜汪會談是兩岸關係的一次重要歷史突破，也免不了有歷史局限的一面。例如，九二共識是辜汪會談的基礎，也構成了後來海基、海協兩會制度化協商的前提，這當然是事實。但問題在於，兩岸在1992年「擱置爭議」主要目的，是為了處理事務性問題，海基會從未獲得談政治議題的授權。

回歸民間 深度交流

30年過去了，兩岸事務性問題基本得到解決。2008年馬英九上任後，得益於兩岸協議的簽署，雙方相同業務的公部門之間悉數建立聯繫機制。上述機制在2016年民進黨上台後，並未全部中斷，而是最低限度保留了訊息通報、應急處理的基本功能。從這個意義上講，民進黨政府仍然在享用辜汪會談的成果。但是，當兩岸事務性溝通機制建構完畢，剩下的就是政治性問題，在北京看來就是「如何統一」的問題，民進黨顯然不願面對，因而擴大和加劇兩岸政治分歧，就成為民進黨政府阻擋大陸促談的不二方法。

此乃辜汪會談30年之際，兩岸關係必須面對的新課題：第一，九二共識的價值如何延續和創新？九二共識開啟了兩岸事務性協商的大門，但未必能解答兩岸深層次、深水區政治問題，民進黨拒絕九二共識只是表象，深層心態是台灣民眾沒有做好兩岸政治談判的心理準備。第二，兩岸和平的基礎如何鞏固？陸方主張「只有統一才會有和平」，和平的根源是安全，但兩岸實力懸殊之下，台灣社會對大陸存在不安全感，如無法化解，兩岸難以心平氣和地坐下來好好談。

辜汪會談發端於兩岸密使溝通，是自上而下締造兩岸和平的神來之筆，開啟了兩岸人民深度交流合作的歷史帷幕。促進今天的兩岸和平，不應局限在官方高來高去的政治概念，而是應回歸人民的立場，讓兩岸人民自然融合、心靈契合，彼此感受到一家人的溫暖，自下而上地建構兩岸永久和平基礎，兩岸執政者務必以此為念。