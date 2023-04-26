1993年4月27日舉世矚目的「辜汪會談」在新加坡舉行，此後兩岸關係出現極大變化，人員往來頻繁，經濟深度融合，文教等各項交流蓬勃開展；但兩岸政治關係跌宕起伏，時而接觸協商，時而緊張對立。民進黨不接受九二共識，大陸不放棄對台使用武力，成為兩岸關係動盪不安之因。紀念辜汪會談30周年，如何突破此一困境，應是首要議題。

求同存異 聚同化異

回顧30年前，辜汪會談之所以能夠成功舉行，主要是1992年大陸海協會與台灣海基會在香港的商談及後續函電來往，終於達成「兩岸事務性商談應與政治性議題無關，在事務性協商中可以不涉及一個中國的政治意涵」的共識，為辜汪會談鋪平了道路，後來稱之為「九二共識」。

30年前兩岸雖對「一個中國」的內涵存有歧異，但都認同「一個中國」、支持「謀求統一」，加上當時民意支持兩岸交流對話，才有辜汪二人的會談。「辜汪會談」的啟示是：兩岸中國人的事，可以自己解決；兩岸協商談判地位平等，大陸不矮化台灣；兩岸可以「求同存異」，更需要「聚同化異」，才使得兩岸關係能夠平穩過渡。

但在辜汪會談後，1995年李登輝總統到美國康乃爾大學演講，被大陸認定為台獨，引發台海危機，兩岸局勢急轉直下，之後李在1999年7月提出「兩國論」，兩岸陷入冷凍狀態。陳水扁接續執政後，又推出入聯公投和「一邊一國」，兩岸關係停滯12年，2008年馬英九上台，回到了九二共識，兩岸有了共同政治基礎，馬執政8年兩岸簽了23項協議，是兩岸關係最好的時刻。

可惜的是，2016年蔡英文執政之後，再次拒絕接受九二共識，兩岸關係不僅退回冷戰時代，去年8月更因為美國前眾議院議長裴洛西訪台，引發大陸發動對台圍島式軍演，打破了兩岸維持多年台海中線的現狀。今年4月因蔡英文過境美國會見眾議院議長麥卡錫，又引發大陸環台軍演。這次軍演雖然強度不如去年8月，但是大陸派出山東艦航母在台灣東南方200海浬處起降戰機，打破台灣的戰略縱深，兩岸若出現戰爭，台灣無險可守。

其實，從大陸兩次的軍演可知，過去大陸一再宣示對台獨與外部勢力不排除使用武力的口頭宣示，已改為以武力宣示，未來台灣若實現法理台獨，大陸就不會僅僅宣示不放棄使用武力，可能直接以武力當政治工具使用。美國在波灣戰爭、伊拉克戰爭，就曾一再以武力執行美國的外交政策。

少談武力 多談和平

由此可知大陸對台政策，一方面採取和平統一政策，一方面畫好兩條紅線：台灣不獨，美國不干涉。如今，不管是裴洛西訪台，或是蔡英文到美國見麥卡錫，都被大陸解釋成是台獨與外部勢力「勾連」，必須使用軍演等武力手段作為政治工具抑制台獨氣焰，避免走向兵戎相見的局面。

不過，大陸過度使用武力作為遏制台獨的工具，卻變相幫台獨助威，挑動台獨更激進的意志，這可能是不斷造成兩岸新傷痕的因果。如何回到少談武力、多談和平的原則，甚至建立兩岸新共識，應該是兩岸執政者最該深思之處。

武力當政治工具使用，是美國人的思維，這種思維源自古羅馬「想要和平，先準備戰爭」的諺語。無論古羅馬或今日美國都是霸權，但台灣面對的大陸，人口是台灣的65倍、GDP是20倍、國防預算11倍，民進黨提名的總統參選人賴清德卻鼓吹「備戰才能止戰」，強調要增強全民國防力量，做好「抵抗中國入侵」、「保護台灣」的準備。這種想法跟古羅馬諺語有何不同？兩岸一方強調使用武力遏獨，一方強調「備戰以止戰」，雙方都不講和平，兩岸爆發戰爭絕非不可能的事。

反對戰爭不是投降主義，備戰未必能止戰，弱方在備戰的同時更要謀和。紀念辜汪會談30周年，兩岸少談武力，多談和平，謀求永久和平之道，是最有意義的紀念方式。