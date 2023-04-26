美國前國安顧問波頓接受旅美「世界台灣人大會」和「台灣人公共事務協會」的邀請，前來台灣訪問；據報導，行程除公開演講外，還包含拜訪陳建仁院長、國安局蔡局長和外交部，以及預計與蔡總統及賴副總統碰面，成為這幾天台灣在外交事務上的重大事件。

約翰‧波頓（John Bolton）曾經擔任歷屆美國共和黨政府的重要職位，包含1985到1989年，在雷根政府擔任助理司法部長；1989到1993年，在老布希政府擔任主管國際組織事務的助理國務卿；2001到2005年，在小布希政府出任美國國務次卿；2005年，於參院休會期間，迴避參院審查，被小布希任命為美國常駐聯合國代表。2018年3月出任川普政府國家安全顧問，後來和川普鬧翻，於2019年9月被解除職務。

波氏一貫以來都是鷹派中的鷹派，行事風格在美國備受爭議。他在小布希時代，強烈支持美國基於伊拉克有「大規模毀滅性武器」而入侵該國，推翻薩達姆政權；入侵後沒有找到這種武器的蹤影，但他還是支持該次行動。他擔任大使時，對聯合國不滿，公開批評其貪污、腐敗。他也反伊朗，反對民主黨歐巴馬政府時代與伊朗達成的協議。他反俄羅斯、中國、北韓，主張美國採取強硬手段來對付這些政權，並主張美國恢復在南韓部署戰術核武。

他被川普解職後，在2020年發表新書《事發之室：白宮回憶錄》，披露美國總統川普的對外政策。川普試圖透過法院阻止該書出版未果，而在出版後向他提告。他在書中指稱川普對中國太軟弱：說川普還曾向習要求多買農產品，來幫助選舉。

他在去年8月於接受澳洲媒體訪問時說，美國應該明白告訴中國，台灣是一個獨立國家，「我覺得美國過去遵循的『戰略模糊』政策已經過時了；美國應該給台灣正式且全套的外交承認，而且其他國家也應當這樣做。」這個說法和之前曾來台訪問的美國前國務卿龐佩奧說法類似。

邀請單位「台灣人公共事務協會」是何來歷？這個於1982年在洛杉磯成立的團體，據蔡同榮（前立法委員）回憶，早期海外台灣人為了反制當時國民黨政府在台灣壟斷媒體，美國「台灣獨立建國聯盟」主席張燦鍙（曾任台南市長）寫信給各地同鄉，請他們到洛杉磯開會，討論在島外設立電台向台灣播送，也討論如何推展國民外交。會中決定成立「台灣人公共事務協會」（英文簡稱FAPA），其宗旨之首就是「推動國際上支持台灣人建立一個獨立、民主的主權國家並參與國際組織的權利。」參與者早期被列為黑名單，後來解禁，部分成員回台灣當選立委或行政首長。這是一個活躍於美國外交圈，長期推動獨立運動的重要團體。

另一邀請單位「世界台灣人大會」，是眾多獨派組織共同成立的年會，2000年12月在美國建立。2001年3月，世界台灣人大會在台北市召開第一次大會，甫當選總統的陳水扁親臨致詞。這個大會的組成團體，包含前述台灣獨立建國聯盟，也包含台灣教授協會、台灣教師聯盟、外省人台灣獨立促進會、台灣醫界聯盟基金會還有台灣東西南北四社等（依據維基百科），也是一個推動獨立運動的旅美重要組織。

依據報導，波氏受邀將分別於4月29日的世界台灣人大會年會，以及5月1日的台灣人公共事務協會40周年慶祝晚會上講話。外交部表示：一向歡迎國際好友來訪，特別波頓大使是台灣長期堅定的友人，表達最誠摯歡迎，並將提供必要的行政協助。

不知道波氏的兩場演講內容以及其他的發言內容是什麼；大家很好奇地觀察著。台灣各界也應當會很仔細地思考，他在台的一言一行，將為台灣海峽帶來更多的危險，還是安全？將為兩岸帶來更多和平的可能，還是戰爭的可能？我們且拭目以待。

（作者為東吳大學講座教授、前行政院政務委員）