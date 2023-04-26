台電代理董事長曾文生日前表示，有意修改現行電力備轉容量率的標準，以降低民眾見燈號轉黃即陷入限電的恐慌。簡單講，就是調低燈號標準。然而，會不會出現限電的需要甚至會不會停電，關鍵在於實際可以供應的電力夠不夠，如果電力供給就是無法因應需求，那改燈號又有什麼用？

「備轉容量」是指當天實際可調度的發電容量，「備轉容量率」則是指當天備轉容量與瞬時尖峰負載的比值，這是用來衡量每日供電可靠度。當備轉容量（率）越低時，就代表還能供應的剩餘電力越少。

當備轉容量率大於、等於10%時為供電充裕的綠燈，10%至6%為供電吃緊的黃燈，6%以下為供電警戒的橘燈，備轉容量小於90萬瓩為限電警戒的紅燈，50萬瓩以下為進入限電準備的黑燈。

現在台電打算降低燈號標準，綠燈從10%降為7%，減少了3個百分點，約等於每天減少120萬瓩，比今年3月15日除役的核二2號機裝置容量98.5萬瓩還多。

為因應淨零轉型對電力系統的挑戰，經濟部在3月15日成立了「電力可靠與韌性推動管理辦公室」，原本期望可以提升電力韌性，不料，該辦公室急忙提出的電力推動策略竟是敦促台電降低電力燈號，這哪是什麼韌性，根本就是任性！

今年夏天還沒有到，台電已經啟動兩次需量競價，以高價向民間購電，證明電力就是不夠用！面對商業界和民間對電力不足的憂心與不滿，經濟部乾脆要求台電改變燈號。去年303全台大停電時，經濟部長王美花說「停電不是缺電」，而是「電力受損」，那麼，一旦未來綠燈都不綠燈了，誰還敢相信蔡政府說的「供電充裕」？