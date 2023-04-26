國民黨北市信義、南松山選區立委初選結束，徐巧芯勝出，象徵國民黨朝向世代交替的列車正在啟動。對於黨內民主仍在學步階段的國民黨，面對這次初選有許多值得研究與反省之處。

對講究和諧、倫理的百年老黨來說，採取初選是一大進步。然而，此次國民黨員投票率約3成左右，就黨內初選而言不算太低，但在選情激烈的情況下，卻仍激不起更多的參與熱情，黨員對黨的向心力是否有嚴重流失的現象，這點值得國民黨注意。

更進一步來說，黨內初選與真正選舉一定會有落差，如何消除中間的差距，讓政黨推出的候選人得以勝出，就涉及制度的公平性、人才培養與甄選等面向。尤其，當政黨決定不再以「搓圓仔」的方式來推舉候選人，就應深刻研究國內外選舉經驗與策略，訂出合適的初選制度。

美國政治學有句話說：「初選動心，大選動腦」。這裡指的是，在初選階段，候選人能否吸引選民比政黨標籤更具影響力，因為同一政黨的政見立場差異有限，所以初選時選民通常憑直覺和印象投票；但到了正式選舉，才會動腦思考候選人政策與自己的利害關係。雖然美國初選制度與台灣不同，但個人特質在初選中的重要性都相近。換言之，在初選過程凸顯個人與同黨參選人的區隔就變得很重要。

由此來看，徐巧芯的勝出，最重要的是她成功做出區隔，「世代」只是區隔彼此的其中一部分。具體而言，徐巧芯在初選中，不僅僅是訴求個人在選區服務的歷程，更強調她的戰力能帶動國民黨的2024。由於選民較希望看到同黨候選人在初選過程中，能盡量彰顯與競爭者的區隔，而非互相撕裂，因此徐巧芯這部分確實契合選民期待。

除此之外，徐巧芯的出線也跟選舉制度的經驗有關。市議員是複數選區，必須面對同黨競爭的情況，與單一選區的立委選舉只要打著政黨旗號不同；特別是對缺乏組織經營與服務資歷的新生代市議員來說，議題主導與論辯能力就更為重要。

接下來國民黨仍將陸續舉辦初選，在偏向保守的黨性下，訴諸區隔，彰顯個人特質，強調自己有挑戰他黨候選人的「優勢戰鬥力」，預料已成為爭取民心、黨員支持的重要策略。隨著黨內初選已成大勢所趨，國民黨新生代的強棒，如果仍僅限於高舉「世代交替」的口號，恐怕就流於簡化選民的投票行為了。

（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※