●計畫趕不上變化，聯合國龐大的中國復建計畫
聯合國救濟及復建總署（United Nations Relief and Rehabilitation Administration,UNRRA），簡稱聯總，成立於1943的11月。一開始，中國派去的專家就積極參與各項規畫。而中國的蔣廷黼和蘇、美、英等4國代表所組成的決策小組，決定了所有重要的政策。其下遠東司的副司長，也是由中國籍的陳廣沅所擔任（交通部駐美人員轉任）。
成立以後，UNRRA就積極的規畫戰後援助及復建中國的項目；總金額達6.58億美金，其中72%來自美國政府。經過了詳細的討論與規畫，援助中國的物資一共包括了10大項：（1）糧食（2）衣著（3）醫藥（4）工業復建器材（5）交通復建器材（6）其他器材（7）農業復建器材（8）零件（9）燃料（10）原料。（陳廣沅 : 一個工程師的自述壯遊八十年）
日本投降後，UNRRA立刻在上海成立中國分署，而陳廣沅先生在蔣廷黼先生一再的邀請下，回到中國；就任中方的儲運廳廳長。根據陳先生的回憶錄，中國戰後救濟和復建工作困難重重，主要是遇到了以下兩點始料未及的問題：
1.交通、運輸系統遭到嚴重破壞，而無法順利將物資運送到各地。而源源不斷由海外運到上海的物資，在上海附近找不到足夠儲藏的倉庫。
2.1946年出開始，中國發生了饑荒，需要運送大批的糧食到豫、鄂、湘、桂4省。
** 陳廣沅（1898-1988），1921交通大學機械系畢業。就學期間曾參與五四運動。其後公費留美，取得碩士學位。回國後參與浙贛鐵路的建設。陳老於1985年親告筆者，他當年是中國頂尖的火車頭專家。
由於他的專業，當年聯合國計畫運至中國的鐵路器材，大至火車頭、小至交通號誌，都由他親自決定了規格和數量。戰後，蔣廷黼及聯合國官員一再邀請他回中國任職，並提議他可保留聯合國官員的薪資（月薪1000美金）。幾經考慮，最後他卻自動放棄聯合國的身分和優渥待遇，而回國任職。據陳老自述 :放棄聯合國待遇的原因，主要是考慮到自己的志業在中國，而回國任職國內機關主管後，如果再坐領聯合國的高薪，將無法服眾及帶領部下。當年這種五四知識份子的胸懷，是今入難以想像的。陳老也告訴筆者，他曾囑咐屬下為他個人複製了兩本帳冊，詳細記載了每一筆物資的去向；計畫於百年之後，除家屬保留一份外，將另一份送給普林斯頓大學圖書館。
陳廣沅於1949年移居香港，而後以難民身分移民美國。為了生計，抵美後，他初任普林斯頓市高中數理代課教員，其後，因其教學受到學生的喜愛，又提高了學校的名校升學率，而破例被聘為正式教員。
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