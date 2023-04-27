●計畫趕不上變化，聯合國龐大的中國復建計畫

聯合國救濟及復建總署（United Nations Relief and Rehabilitation Administration,UNRRA），簡稱聯總，成立於1943的11月。一開始，中國派去的專家就積極參與各項規畫。而中國的蔣廷黼和蘇、美、英等4國代表所組成的決策小組，決定了所有重要的政策。其下遠東司的副司長，也是由中國籍的陳廣沅所擔任（交通部駐美人員轉任）。

成立以後，UNRRA就積極的規畫戰後援助及復建中國的項目；總金額達6.58億美金，其中72%來自美國政府。經過了詳細的討論與規畫，援助中國的物資一共包括了10大項：（1）糧食（2）衣著（3）醫藥（4）工業復建器材（5）交通復建器材（6）其他器材（7）農業復建器材（8）零件（9）燃料（10）原料。（陳廣沅 : 一個工程師的自述壯遊八十年）

日本投降後，UNRRA立刻在上海成立中國分署，而陳廣沅先生在蔣廷黼先生一再的邀請下，回到中國；就任中方的儲運廳廳長。根據陳先生的回憶錄，中國戰後救濟和復建工作困難重重，主要是遇到了以下兩點始料未及的問題：

1.交通、運輸系統遭到嚴重破壞，而無法順利將物資運送到各地。而源源不斷由海外運到上海的物資，在上海附近找不到足夠儲藏的倉庫。

2.1946年出開始，中國發生了饑荒，需要運送大批的糧食到豫、鄂、湘、桂4省。

行政院善後救濟總署儲運廳長陳廣沅，向聯合國 UNRRA中華民國分署署長解釋堆積在碼頭的救濟物資。陳廣沅曾經向筆者解釋，當時儲運工作最大的困難就是貨運不出去，造成港口及附近的倉庫全部爆滿。（圖：UN 1946／炳文提供）

** 陳廣沅（1898-1988），1921交通大學機械系畢業。就學期間曾參與五四運動。其後公費留美，取得碩士學位。回國後參與浙贛鐵路的建設。陳老於1985年親告筆者，他當年是中國頂尖的火車頭專家。

由於他的專業，當年聯合國計畫運至中國的鐵路器材，大至火車頭、小至交通號誌，都由他親自決定了規格和數量。戰後，蔣廷黼及聯合國官員一再邀請他回中國任職，並提議他可保留聯合國官員的薪資（月薪1000美金）。幾經考慮，最後他卻自動放棄聯合國的身分和優渥待遇，而回國任職。據陳老自述 :放棄聯合國待遇的原因，主要是考慮到自己的志業在中國，而回國任職國內機關主管後，如果再坐領聯合國的高薪，將無法服眾及帶領部下。當年這種五四知識份子的胸懷，是今入難以想像的。陳老也告訴筆者，他曾囑咐屬下為他個人複製了兩本帳冊，詳細記載了每一筆物資的去向；計畫於百年之後，除家屬保留一份外，將另一份送給普林斯頓大學圖書館。

陳廣沅於1949年移居香港，而後以難民身分移民美國。為了生計，抵美後，他初任普林斯頓市高中數理代課教員，其後，因其教學受到學生的喜愛，又提高了學校的名校升學率，而破例被聘為正式教員。

上海蘇州河中繁忙的救濟物資運輸。戰後中國災區及復健地區廣大，內路、鐵路交通又遭到戰爭嚴重破壞，必須大量依靠水路運輸。（圖：UN 1946／炳文提供）

經過大運河運到山東附近共黨解放區的聯合國物資。根據UNRRA官方估計，所有UNRRA物資中，有 2-3%（按重量計）或 4-5%（按價值計）分配給了共產黨控制的領土（Hoover Institution Archives）。根據曾經親自參與協調此項作業的陳廣沅先生在其回憶錄中談到：共黨解放區物資的分配，是由周恩來先生親自到上海和聯合國救濟及復建總署談判，而陳廣沅先生則參加了每一次的會議。（圖：UN 1947／炳文提供）

在上海復興島（屬今楊浦區）組裝後的農耕機。（圖：UN 1947／炳文提供）

在上海組裝的移動式發電機。（圖：UN 1947／炳文提供）

基隆，戰後聯合國寄望台灣迅速復原、早日恢復農糧、蔗糖出口、支援中國其他地區，故而，台灣收到了UNRRA運往中國的 233,540 噸化肥中的 70%，用於恢復島上重要的水稻和甘蔗生產。（註：此圖片中說明的數字可能僅指1946 年）Taiwan received 70 per cent of UNRRA's 233,540-ton fertilizer shipments to China for the rehabilitation of the island's vital rice and sugar cane production which benefits the whole of China（圖、文：UN 1946／炳文提供）