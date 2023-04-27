●計畫趕不上變化，聯合國龐大的中國復建計畫

聯合國救濟及復建總署（United Nations Relief and Rehabilitation Administration,UNRRA），簡稱聯總，成立於1943的11月。一開始，中國派去的專家就積極參與各項規畫。而中國的蔣廷黼和蘇、美、英等4國代表所組成的決策小組，決定了所有重要的政策。其下遠東司的副司長，也是由中國籍的陳廣沅所擔任（交通部駐美人員轉任）。

成立以後，UNRRA就積極的規畫戰後援助及復建中國的項目；總金額達6.58億美金，其中72%來自美國政府。經過了詳細的討論與規畫，援助中國的物資一共包括了10大項：（1）糧食（2）衣著（3）醫藥（4）工業復建器材（5）交通復建器材（6）其他器材（7）農業復建器材（8）零件（9）燃料（10）原料。（陳廣沅 : 一個工程師的自述壯遊八十年）

日本投降後，UNRRA立刻在上海成立中國分署，而陳廣沅先生在蔣廷黼先生一再的邀請下，回到中國；就任中方的儲運廳廳長。根據陳先生的回憶錄，中國戰後救濟和復建工作困難重重，主要是遇到了以下兩點始料未及的問題：

1.交通、運輸系統遭到嚴重破壞，而無法順利將物資運送到各地。而源源不斷由海外運到上海的物資，在上海附近找不到足夠儲藏的倉庫。

2.1946年出開始，中國發生了饑荒，需要運送大批的糧食到豫、鄂、湘、桂4省。

行政院善後救濟總署儲運廳長陳廣沅，向聯合國 UNRRA中華民國分署署長解釋堆積在碼頭的救濟物資。陳廣沅曾經向筆者解釋，當時儲運工作最大的困難就是貨運不出去，造成港口及附近的倉庫全部爆滿。（圖：UN 1946／炳文提供）
行政院善後救濟總署儲運廳長陳廣沅，向聯合國 UNRRA中華民國分署署長解釋堆積在碼頭的救濟物資。陳廣沅曾經向筆者解釋，當時儲運工作最大的困難就是貨運不出去，造成港口及附近的倉庫全部爆滿。（圖：UN 1946／炳文提供）

** 陳廣沅（1898-1988），1921交通大學機械系畢業。就學期間曾參與五四運動。其後公費留美，取得碩士學位。回國後參與浙贛鐵路的建設。陳老於1985年親告筆者，他當年是中國頂尖的火車頭專家。

由於他的專業，當年聯合國計畫運至中國的鐵路器材，大至火車頭、小至交通號誌，都由他親自決定了規格和數量。戰後，蔣廷黼及聯合國官員一再邀請他回中國任職，並提議他可保留聯合國官員的薪資（月薪1000美金）。幾經考慮，最後他卻自動放棄聯合國的身分和優渥待遇，而回國任職。據陳老自述 :放棄聯合國待遇的原因，主要是考慮到自己的志業在中國，而回國任職國內機關主管後，如果再坐領聯合國的高薪，將無法服眾及帶領部下。當年這種五四知識份子的胸懷，是今入難以想像的。陳老也告訴筆者，他曾囑咐屬下為他個人複製了兩本帳冊，詳細記載了每一筆物資的去向；計畫於百年之後，除家屬保留一份外，將另一份送給普林斯頓大學圖書館。

陳廣沅於1949年移居香港，而後以難民身分移民美國。為了生計，抵美後，他初任普林斯頓市高中數理代課教員，其後，因其教學受到學生的喜愛，又提高了學校的名校升學率，而破例被聘為正式教員。

上海蘇州河中繁忙的救濟物資運輸。戰後中國災區及復健地區廣大，內路、鐵路交通又遭到戰爭嚴重破壞，必須大量依靠水路運輸。（圖：UN 1946／炳文提供）
上海蘇州河中繁忙的救濟物資運輸。戰後中國災區及復健地區廣大，內路、鐵路交通又遭到戰爭嚴重破壞，必須大量依靠水路運輸。（圖：UN 1946／炳文提供）
經過大運河運到山東附近共黨解放區的聯合國物資。根據UNRRA官方估計，所有UNRRA物資中，有 2-3%（按重量計）或 4-5%（按價值計）分配給了共產黨控制的領土（Hoover Institution Archives）。根據曾經親自參與協調此項作業的陳廣沅先生在其回憶錄中談到：共黨解放區物資的分配，是由周恩來先生親自到上海和聯合國救濟及復建總署談判，而陳廣沅先生則參加了每一次的會議。（圖：UN 1947／炳文提供）
經過大運河運到山東附近共黨解放區的聯合國物資。根據UNRRA官方估計，所有UNRRA物資中，有 2-3%（按重量計）或 4-5%（按價值計）分配給了共產黨控制的領土（Hoover Institution Archives）。根據曾經親自參與協調此項作業的陳廣沅先生在其回憶錄中談到：共黨解放區物資的分配，是由周恩來先生親自到上海和聯合國救濟及復建總署談判，而陳廣沅先生則參加了每一次的會議。（圖：UN 1947／炳文提供）
在上海復興島（屬今楊浦區）組裝後的農耕機。（圖：UN 1947／炳文提供）
在上海復興島（屬今楊浦區）組裝後的農耕機。（圖：UN 1947／炳文提供）
在上海組裝的移動式發電機。（圖：UN 1947／炳文提供）
在上海組裝的移動式發電機。（圖：UN 1947／炳文提供）
基隆，戰後聯合國寄望台灣迅速復原、早日恢復農糧、蔗糖出口、支援中國其他地區，故而，台灣收到了UNRRA運往中國的 233,540 噸化肥中的 70%，用於恢復島上重要的水稻和甘蔗生產。（註：此圖片中說明的數字可能僅指1946 年）Taiwan received 70 per cent of UNRRA's 233,540-ton fertilizer shipments to China for the rehabilitation of the island's vital rice and sugar cane production which benefits the whole of China（圖、文：UN 1946／炳文提供）
基隆，戰後聯合國寄望台灣迅速復原、早日恢復農糧、蔗糖出口、支援中國其他地區，故而，台灣收到了UNRRA運往中國的 233,540 噸化肥中的 70%，用於恢復島上重要的水稻和甘蔗生產。（註：此圖片中說明的數字可能僅指1946 年）Taiwan received 70 per cent of UNRRA's 233,540-ton fertilizer shipments to China for the rehabilitation of the island's vital rice and sugar cane production which benefits the whole of China（圖、文：UN 1946／炳文提供）
台灣基隆，卸貨中用於修復台灣煤礦的 鋼纜，在聯合國UNRRA規畫中，台灣是重要的產煤中心，急需電纜來增加煤炭產量。 UNRRA 曾將大量電纜運往台灣。（UNRRA steel cable for the rehabilitation of Formosan coal mines is unloaded at Keelung in Formosa. Formosa is an important coal producing center and the cable is urgently needed to increase coal production. UNRRA has shipped large quantities of the cable to Formosa.）在聯合國的規畫與報告中：當時中國復建龍頭的上海市，其閘北火力發電廠的用煤，主要來自河北的開灤，小部分來自台灣。（圖、文：UN 1946／炳文提供）
台灣基隆，卸貨中用於修復台灣煤礦的 鋼纜，在聯合國UNRRA規畫中，台灣是重要的產煤中心，急需電纜來增加煤炭產量。 UNRRA 曾將大量電纜運往台灣。（UNRRA steel cable for the rehabilitation of Formosan coal mines is unloaded at Keelung in Formosa. Formosa is an important coal producing center and the cable is urgently needed to increase coal production. UNRRA has shipped large quantities of the cable to Formosa.）在聯合國的規畫與報告中：當時中國復建龍頭的上海市，其閘北火力發電廠的用煤，主要來自河北的開灤，小部分來自台灣。（圖、文：UN 1946／炳文提供）
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