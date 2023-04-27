瓜地馬拉總統賈麥岱4月25日在立法院演說時提到，台灣是「唯一且真正的中國」，下午外交部澄清表示，賈麥岱現場是說台灣是唯一且真正的國家，字卡的翻譯並未還原真意。其實，外交部是此地無銀三百兩，賈麥岱本月初才向訪問的蔡總統說過「唯一且真正的中國」是中華民國，不懂，賈麥岱兩次說話沒有不一樣，外交部為何緊張到發澄清稿。

外交部急著澄清的原因，可能是因為副總統賴清德最近反批國民黨「國家認同像是精神分裂」，引發輿論爭議。可是，台灣人自1996年當家作主選總統，國家始終就是中華民國，施行的始終就是《中華民國憲法》，台灣人每天翻開日曆出現的是民國112年……；連蔡英文最感溫說台瓜「兩國邦誼，說3000年也不為過」，賈麥岱堅定不移地兩度說出台灣是「唯一且真正的中國」，外交部和賴副總統是否驚訝發現，原來自己才像是精神分裂（編註：2014年衛福部已經改稱思覺失調症）！

民進黨《台獨黨綱》、《台灣前途決議文》、《正常國家決議文》3份黨綱在統獨光譜上的位置不同，也注定民進黨支持者認知國家定位的混亂。賴清德碰到獨派團體就說要建立一個新而獨立的國家，自己是務實的台獨工作者；拿到執政權就說台灣已是主權獨立的國家，他現在的名字叫中華民國；遇到正國會、阿扁、辜寬敏就說要推動正常國家正名、制憲，眾說紛紜、莫衷一是。

還有，賴清德上任黨主席後還差一點想把蔡英文「維持現狀」、「中華民國台灣」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」列入民進黨黨綱。這麼多的國家定位彼此矛盾，賴清德如果沒有精神分裂，那應該選擇一次說清楚、講明白，而不是這4種論述，統統都好，現在賴清德要選總統，搞不好又要冒出第5種論述，也說不一定。

2012年蔡英文準備以「台灣共識」取代「九二共識」，爭取美國支持其選總統，不過選前1週遭前AIT台北處長包道格打臉「否定」，這是蔡英文「兵敗最後一哩路」的痛。賴清德若記憶猶新，應記取教訓，別只攻擊對手什麼精神分裂，自己卻拿不出兩岸論述定見，趕緊改弦易轍向蔡英文「維持現狀」看齊。

但是，蔡英文「維持現狀」已經破功，現狀已被改變，這招可能也不管用了，賈麥岱、美國和台灣人民都認知正港的「中華民國」，甚至馬英九登陸也強調「中華民國」，民進黨繼續吃政治搖頭丸，不會精神分裂嗎？！

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