長期以來，我國基於國家安全，限制20％大陸物品進口，這個抵觸世貿組織（WTO）最惠國待遇的制度，近日受到中國大陸的挑戰，大陸依據其國內法規，對我國啟動貿易壁壘調查，我國限制大陸進口的2,000多項產品，已面臨前所未見的開放壓力。

對於這個存在已久的問題，我國一直打著如意算盤，認為大陸基於不希望讓兩岸事務國際化，不至於循WTO爭端解決機制來處理，然而，不循WTO，大陸依舊可依其《對外貿易壁壘調查規則》進行貿易壁壘調查，如同反傾銷、反補貼一樣，來迫使台灣面對這個問題，如此既可解決他們出口的障礙，也不致讓兩岸問題國際化。

事實上，台灣並非大陸貿易壁壘調查的首例，他們過去也曾對日本、美國啟動此一調查，也都做成判決。以日本為例，2004年大陸商務部對日本政府限制大陸產製的紫菜輸入，展開貿易壁壘調查，經調查後認定日本此一限制原產地的措施已違反WTO相關規定，構成對大陸的貿易壁壘，隨後中日舉行三個回合的諮商，在日本承諾改善，並於次年發布公報，取消對陸方限制之後，大陸也終止了這項調查，兩國貿易緊張關係遂撥雲見日。

由此可知，這項貿易壁壘調查目的在於解決他們出口所面臨的障礙，貿易報復並非重點，未來陸方來台調查，進而雙方展開諮商，已難以迴避，我方需有所準備，而這個諮商顯然是循雙邊一途，不可能訴諸WTO爭端解決機制。面對陸方此一貿易壁壘調查，我方應學習日本，從經貿視野思考因應之策，毋需因為大陸循WTO代表團通知我方展開這起調查，就樂觀得以為大陸將在WTO架構下和我們進行談判。

依據WTO法規，通知是通知，協商是協商，兩者沒有必然的因果關係，大陸真要循WTO爭端解決機制處理這件事，他們在通知我方的文件上必然會引用WTO相關協定，並提出諮商要求，顯然陸方並沒有這麼做。再者，以大陸不願讓兩岸事務國際化研判，這起調查根本不可能在WTO架構下攻防，我方與其期待在WTO架構下協商，不如儘速就2,000多項限制大陸進口的產品，研商因應之道，以讓此一危機能和平落幕。

值得注意的是，我國當前除了面臨貿易壁壘調查之外，兩岸2010年所簽署的經濟合作架構協議（ECFA），500多項「早收清單」也正風雨飄搖。日前有立委以此詢問陸委會，陸委會主委邱太三表示，貿易壁壘調查與ECFA無直接關係，ECFA實施以來對兩岸均有利，中止將造成雙方損失及破壞兩岸關係。

邱太三主委說的沒錯，自2011年早收清單生效以來，由於我輸陸500多項享有零關稅，陸對台灣出口也享有200多項零關稅，近12年（2011～2022）確實為業者省下不少成本，對兩岸自然是有利的，然而，依據經濟部統計，近12年我方享有的關稅減免高達94億美元，陸方只享有10億美元，雖說兩岸都有好處，惟台灣所享有的減稅規模是陸方的九倍多，ECFA對誰更有利，不言可喻。

須知，早收清單的零關稅待遇是以日後兩岸服貿協議、貨貿協議生效為前提（讓絕大多數產品的關稅降至零；substantially all the trade)。然而，2014年兩岸服貿協議在立法院遭在野的民進黨杯葛，隨後更掀起波瀾壯闊的太陽花學運，服貿協議、貨貿協議功虧一簣，半途而廢。至此，早收清單於WTO的法理已不合，只要兩岸任一方通知WTO，它就會失效。我們自然不希望它失效，但近年來兩岸關係如此緊張，對岸通知WTO中止早收清單的可能性自然是大大提升，尤其，中止之後陸方的損失僅我國的九分之一，對他們而言，並無後顧之憂。

或許有人會問：早收清單出口金額、占對大陸出口總額比率有多大？真的很嚴重嗎？依經濟部的資料，2021年名列早收清單的輸陸金額252億美元，占對大陸出口總額1,259億美元的20％，2022年這個比率仍達17％，長期看來約2成左右，由此可知，若ECFA中止，對我出口的影響極為可觀。

我們認為，這些年兩岸情勢之所以如此劍拔弩張，執政者自應負最大責任，執政者可以有自己的信仰，但仍應以維護台灣2,300萬人的利益、幸福為前提。在兩岸貿易、投資、就業往來如此密切的情況下，若任憑兩岸繼續對立下去，除了貿易壁壘調查，ECFA早收清單的挑戰紛至沓來，可能還有很多我們意想不到的經濟的、非經濟的烏雲正籠罩在我們上空，決策當局不可不察。