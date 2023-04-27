內政部長林右昌推動「虛坪改革」，他表示，未來沒有購買車位的民眾，可以不用負擔車道公共設施。

台灣地區每千人汽車擁有量為350，以每戶家庭平均人口2.56人計算，幾乎家家都擁有自用小轎車一輛，若再加上人均摩托車數量，平均每戶應「搭配」汽車停車位一格，摩托車停車格一處。

因此，近年來，新建的公寓大廈或是大型住宅社區，建商都會朝「一屋一停車位」的標準，規劃停車場和車道設施，並設立一定數量的摩托車停車格，出租給住戶。經濟成長，人口往城市遷移，城市化比率越來越高，自用車輛普及率只漲不跌，集合式住宅大廈乃至於商業樓宇必定要預設自動化的停車設施，這是都市建設的潮流趨勢，如何能逆轉？

按林右昌的構想，可以想見，未來肯定會出現以下的亂象：

一，購屋者為節省車道公共設施的費用，拒絕購買車位，交屋入住後，再租用社區內的車位，甚至停到鄰近停車費低廉的社區，形成安全隱患。

二，已購買車位的住戶，出租房屋時，可能大幅提高車位租金或房租。

三，未購買車位的住戶，未來若出售房屋時，將因缺少車位，不易成交，甚至衍生糾紛。

四，建商預知購屋者偷機取巧的心理，不是刻意減少停車位和車道設施，便是將車道及停車位建設成本灌在其他公共設施成本裡，甚至刻意拉高房價。遇上無良建商，乾脆迎合林右昌的政策，少做停車設施，低價搶市，再將停車問題丟給公部門去傷腦筋。

不僅如此，此例一開，不運動的住戶拒絕分攤健身中心的成本；購買二、三樓的住戶，拒絕分攤電梯費用；外食族拒絕分攤垃圾處理設施和清運費用；沒有駕照的購屋者，可以理直氣壯地拒絕分攤車道和停車場的設施，說不定還可主張車輛使用者支付空氣汙染防治費呢！

只有「虛頭巴腦」的人才能想出如此「虛坪改革」！莫非，未來停車位可以AI虛擬化？或者，開車不買車位的人，可將轎車停到元宇宙了？

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