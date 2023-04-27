目前在法律上是中華民國副總統、民進黨主席的「務實台獨工作者」賴清德，4月23日公開指出，太平洋很大，可容納美國與中國競爭，台海也很寬，可容納台灣和中國一起生存發展。

台灣海峽到底寬不寬？這要看是誰回答，而且是從地緣空間、軍事、血緣文化、政治的哪一方面來回答。

就地緣空間來說，台海平均寬度約170公里，最寬處在350公里至400公里上下，最窄處在130公里左右，寬窄全憑個人主觀判斷。

對當代軍事武器系統而言，這是很窄的距離，例如兩岸關係惡化後，中共解放軍的軍機艦常接近距台灣本島約22公里領海邊緣所延伸出的約22公里寬的鄰接區（contiguous zone）外界線。領海之上的空域就是領空，而鄰接區是領海以外鄰接領海的海域，領海國可行使特定的管制權。中華民國國防部稱中共軍機艦從未進入領海，卻未稱從未進入過鄰接區，箇中詳情頗令人好奇，但無論如何已經夠接近台灣本島與澎湖列嶼了。

對曾向國父遺像宣誓就職但看似抗拒遵守中華民國憲法的副總統賴清德而言，所謂的「台海很寬」，可能是從血緣文化、政治這兩方面著眼。

賴清德主導下的民進黨，很明顯地與前主席蔡英文接力加寬台海的距離，主要的手段是用政治去稀釋兩岸多數人民的血緣文化連結。中國大陸的極權體制與價值觀確實與台灣方面的政治民主有顯著不同，造成台灣民眾對於中共當局在推動兩岸關係時的真正意圖有所疑慮，因此被用來形塑民進黨版的台灣主體意識，不僅抗拒「中國」、「中華」，推動漸進式台獨，甚至可進行選舉的政治動員。

而台灣民眾對於政治上的「中國」產生疏離或厭惡時，就可能對文化上、血緣（中華民族）上的「中國」更加不認同，進而接納或至少不反對民進黨偷天換日的「中華民國台灣」，以及「多元文化新國家」和「台灣民族主義」等論述。

因此在前總統馬英九本（2023）年3月下旬首次去訪中國大陸祭祖、推動青年交流時，民進黨寧願挑動兩岸民族主義的對抗，質問馬英九究竟是哪國人，也不願縮短兩岸人民心中的距離。

於是台海就越來越寬了。寬的是政治、血緣與文化的距離。

李登輝主政時代根據憲法主張中華民國是主權獨立國家，但透過增修憲法承認了中共當局治理中國大陸的事實。當今位居廟堂之上的許多高官，自蔡英文以下公然罔顧中華民國憲法與體制，大搞自嗨式、缺乏國際法理依據的台灣獨立，稱「我們不需宣告自己是獨立國家，…我們已經是獨立的國家，名字叫中華民國台灣」（蔡），或「台灣…事實上已經是一個主權獨立的國家，不必另行宣布獨立」（賴）。

當台海是這樣子變得越來越寬，且中共當局仍不放棄以非和平方式統一台灣時，兩岸和平相處的空間其實越來越小。也難怪越來越多人開始懷疑《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）等這些彰顯兩岸求同存異、促進兩岸和平互惠的功能性合作，還可能存續否！

（作者為國立政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、外交學系副教授）

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