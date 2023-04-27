最近民進黨政府有意擴編保二總隊，並增加軍事訓練，遭質疑是「警察軍事化」，搭配兵役延長，全民防衛動員法修法將16歲的學生也要平時造冊戰時抓去打仗，意味著，民進黨執政之下，兩岸開戰的風險，正逐漸提高。

民進黨政府總說，備戰才能避戰，所以這些舉措並不會導致戰爭，這樣做可以讓台灣更安全。然而任何國防政策都要付出成本代價，不管是金錢或人民的時間和自由，如果不用花費犧牲這麼多，為什麼要犧牲這麼多？難道未來要搞到男女皆兵，這個政府才甘願？

更不要說，國際關係上還有「安全困境」理論，指的是，當一個國家覺得自己安全受到威脅，而強化軍事實力時，往往會導致鄰近的其他國家也強化軍力，變成軍備競賽，搞到最後，局勢反而更緊張，國家也變得更不安全。

當然兩岸不是國與國關係，但相似的，台灣如果不跟大陸對話，一味的想靠強化軍力和對抗的方式面對，會讓我們更安全嗎？比軍備競賽我們比得贏？大陸一年新服役十幾條主力軍艦，我們常常整年掛零... ...，怎麼比？所以對台灣而言，改善兩岸關係，降低開戰風險，絕對是保障台海和平不可或缺的重要環節，而非只靠軍事手段。

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