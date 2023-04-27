政治評論員黃暐瀚以「誰害了侯友宜？」為題發文，質疑新北市議會國民黨團運用議會多數優勢，變更議程將原應在六月份舉行的市政總質詢提前到今天開始，此舉恐怕是害了侯友宜。

儘管議員的質詢權益並不因總質詢提前而受損，然而新北市議會國民黨團無端打破議事日程慣例之舉亦有可議之處，尤其國民黨內正值侯、郭對決之際，新北內部任何的風吹草動，都很難不讓外界聯想到是為侯量身訂製。因此新北市議會國民黨團如此異常的舉動，換來討好、拍侯馬屁的質疑，無非是為侯可能的總統之路橫生枝節。

4年前，韓國瑜時代的高雄市議會同樣發生類似情事，當時亦引起不小質疑聲浪，同樣對往後韓接受徵召參選的正當性產生一定的傷害。但即便如此，當時高市議會國民黨團也還相當自我克制，並無將總質詢時間提前或縮短時間，為韓的徵召開起方便之門。與之相比，新北市議會國民黨團的「善意」顯得過度，變成「有一種冷叫做阿嬤覺得你冷」。

電影《霍元甲》中，日本武術高手田中在賽前與霍的互動中，對霍元甲的人品情操發自內心敬佩。但日方卻有人為了取勝，不惜在霍的茶水下藥，當田中察覺霍元甲中毒奮戰不支，當下認輸並宣布霍元甲才是勝利者，並將下藥的元凶三田稱為「日本人的恥辱」。

吾人認為，侯友宜市長歷經警政署長、副市長、市長的寶貴行政歷練，面對民代尖銳的質詢早已司空見慣，應不至於須靠黨團助攻方能解圍。何況侯以「漢子」著稱，如果當不成霍元甲，肯定也不願成為田中，依靠勝之不武的手段取得勝利。

因此，如國民黨最後決定徵召侯友宜，最好的做法也應是等新北市議會閉會再行宣布徵召，否則是陷侯友宜對新北市民於不義，徒增往後大選時侯本命區的民怨變數，慎之！

（作者為自由撰稿者）

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