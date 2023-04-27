日前海基會舉辦紀念辜汪會談30周年——回顧與前瞻座談會，部分當年參與辜汪會談的幕前、幕後人員獲邀出席，包括台灣戰略模擬協會秘書長張榮豐、海基會顧問劉德勳、前陸委會副主委吳安家等人。中華文化總會副會長江春男也出席當天的紀念活動。然而與會者也明白蔡政府的立場底線，因此成為一場沒有九二共識的辜汪會談，不僅違背歷史事實，也對現階段兩岸協商沒有任何幫助，只是一場立場表態的紀念會與座談會。

同樣的人，不同的場景，有了完全不同的詮釋，令人覺得立場可以改變事實，不提九二共識所謂的紀念，只是意識形態掛帥，對兩岸關係發展並沒有助益，而九二共識中最重要的求同存異精神蕩然無存。

沒有兩岸同屬一中，求同存異，各自保有解釋一中內涵的空間，辜汪會談才有意義；對大陸來說，顯然不管台海局勢如何變遷，九二共識始終是改善和發展兩岸關係的定海神針，是無法繞過的門檻，辜汪會談及其後兩岸關係的曲折發展歷程表明，堅持九二共識是保持兩岸關係和平發展方向和良好勢頭的關鍵；九二共識這張問卷，民進黨是繞不過去的，當年有九二共識才有辜汪會談，現在拒不承認九二共識，那麽兩岸如何對話協商？又奢談兩岸互信基礎。

倘若如國台辦發言人朱鳳蓮所說，當前兩岸關係形勢下，汲取辜汪會談歷史經驗和有益啟示，堅定維護九二共識政治基礎，堅持兩岸關係和平發展正確方向，努力增進兩岸同胞利益福祉，共同開創中華民族偉大復興未來，是對辜汪會談最好的紀念。顯然大陸當局是感受不到台灣海基會舉辦紀念的意義。

回到1993年4月27日，兩岸在台方稱「一個中國，各自表述」的共同認知基礎上，由台方海基會董事長辜振甫、大陸海協會會長汪道涵，在新加坡舉行「辜汪會談」，為兩岸當局互不接觸44年之後重啟協商，樹立兩岸協商的里程碑。

今日，「九二共識」的「一個中國，各自表述」雖歷經波折，但至今仍具有為兩岸求同存異、相互尊重、謀求和平的重大意義，不僅仍應受到正視，更不應遭到扭曲。辜汪會談30年之後，如同馬前總統訪問大陸，在湖南大學時明白表示，依據中華民國憲法「我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國」，此一說明正是「一個中國，各自表述」的精髓。

總之，沒有九二共識就不是辜汪會談，李大維表示，兩岸雙方要有智慧，往前看、往前走，不要卡在這邊走不過這道坎，「往前走才是正路，我想大家應該也有這個共識。如果說執意不往前走，我們也是很無奈。」問題是，兩岸復談的基礎是什麽？如果歷史都可以竄改可以曲解，我們對得起辜汪兩位老前輩嗎？

國民黨朱立倫主席概括很全面，國民黨主席朱立倫說，民進黨的作法就是叫做擴大爭議，擱置共同點，這反倒製造更多的困擾。的確不談九二共識，兩岸只會原地踏步，甚至因為中美關係和美台關係的變化而變得更壞。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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