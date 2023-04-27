2016年蔡英文上台後的第一件大事，就是敲鑼打鼓召開司法改革國是會議，蔡英文親自擔任召集人，聲稱要塑造公正專業的司法制度，如今七年過去了，司法問題依舊存在，且全民對司法也越來越沒信心。試想全民為何對台灣司法的公信力大打折扣，檢視司法對阿扁家族犯罪一案之特權放縱，就可看出端倪。

陳水扁的女婿趙建銘涉嫌台開內線交易，判刑3年8個月，並於近日假釋出獄，陳水扁的親家趙玉柱，也共同涉及台開案，判刑4年，但趙建銘與趙玉柱在獄期間已申請到外役監服刑，過年期間還可以回家圍爐吃年夜飯，這無疑就是做爽牢的表率。

而陳水扁的兒子與媳婦陳致中與黃睿靚，兩者掩飾吳淑珍洗錢，陳致中判刑1年，併科罰金150萬元，黃睿靚則是判刑10月併科罰金100萬，吳淑珍更是因國務機要費貪汙案、龍潭購地案、等諸多案件，遭到高院裁定合併刑期刑20年、併科罰金2億元，陳水扁的眾多案件累計有期徒刑20年、併科罰金2億5千萬元，阿扁家族整體弊案的罰金與不法所得，共計已被追繳10億172萬多元，但陳水扁與吳淑珍現在仍然是可以到處趴趴走。

陳水扁本身還有國務機要費案、國泰併世華案、教唆偽證罪案、洗錢案、此四案還未結案，只因陳水扁與吳淑珍一直在開庭時請假，所以這四個案子現階段是暫停審判，如果換作一般民眾，大家還有這般的禮遇可以暫停審判嗎？

陳水扁已從2015年1月開始辦理保外就醫，竟然讓他一再延展保外就醫的期限，轉眼之間陳水扁已經保外就醫超過8年了，創下台灣保外就醫新紀錄！此紀錄還在持續推高之中，唯有「陳水扁可以超越陳水扁」。在保外就醫的這段時間，他還參與各式各樣政治活動，甚至開設政論廣播節目，看不出有任何生病之跡象，但蔡政府持續任由陳水扁延續保外就醫的期限。

深綠人士更是大談要將陳水扁特赦，台南市議會甚至還提案通過，建請中央政府依據赦免法特赦陳水扁，說特赦陳水扁將會達到政治和解。

陳水扁若能直接除罪化，相當於鼓勵大家有樣學樣，這將會對台灣整體社會風氣做出最糟糕示範。陳水扁還多次出來狡辯，說這些貪汙的費用是「建國基金」，試問陳水扁當時已貴為中華民國總統了，這些收賄所得是要拿來當建國基金，試問他是要建哪個國？

司馬遷《張釋之執法》曾言到:「 一傾而天下用法皆為輕重，民安所措其手足？」意思是法令是政府與人民共同遵守，政府施政應依照其自身所制定的法律來執行。但今日蔡政府早就忘了政府的法律執行要追求穩定性與一致性，碰到陳水扁家族，法律竟然就會自己轉彎了，司法的威性不容挑戰，就請蔡政府建立新典範，廢止阿扁的保外就醫。（作者為民眾黨中央委員）

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