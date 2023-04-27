1993年新加坡辜汪會談今屆30周年。回顧過去，首先必須認識到，國際環境與兩岸情勢不會一成不變，只會持續變遷；展望未來，我們更應謹記的是辜汪會談這個歷史事實，珍惜並把握其精神遺產，共同推動與時俱進的行動方案，而非留戀特定時空環境下的「九二共識」。

30年前的兩岸會談有其國際環境與兩岸條件，包括柏林圍牆倒塌、《華沙公約》與蘇聯解體等國際政治情勢變化，既提振了台灣在內的國際民主社群與共產中國對話的信心，也提振了中國與非共產世界接觸的意願。加之當時台灣經濟轉型成果顯著，中國大陸也在鄧小平「九二南巡」時重申堅持改革開放道路，北京決議建設「具有中國特色的社會主義市場經濟」，自此台商對陸投資顯著增加，帶動兩岸經貿關係快速發展。

在那個時空環境下，兩岸政府皆認識到順應時勢的需要，兩岸領導人亦展現出智慧與高度，願意務實推動兩岸對話協商，共同處理兩岸經貿與社會交流過程中，需要兩岸政府公權力參與的事務性議題，於是才有92香港會談以及93辜汪會談的歷史事實。

辜汪會談30年後，國際環境和兩岸條件已經與當時迥然不同。國際環境部分，當前美中戰略關係已經改變，美國放棄過往「接觸」（engagement）政策架構下所發展出的美中戰略夥伴關係，轉為美中戰略競爭關係。在國際政治的大棋盤中，兩岸關係不只是台海兩岸政府「如何定位彼此政治關係」的議題；而是美中戰略競爭格局及印太戰略架構下的兩岸關係。換言之，兩岸關係發展與台灣主體性議題，是美中大國戰略競爭下，如何維繫印太區域情勢和平穩定、如何安排全球產業供應鏈布局戰略、如何堅持自由民主價值與生活方式的關鍵變項，是國際社會高度關注且涉入的議題。

在兩岸條件部分，美麗島電子報日前民調結果顯示，有77%的受訪民眾認為，不論台灣是哪一黨執政，兩岸的政府如果能夠保持對話協商是「利大於弊」；即便泛綠受訪者也近6成比例支持此看法。然而，自從「九二共識」列入《習五條》，並被北京定義為「兩岸同屬一中、共謀統一」後，「一中」沒有「各表」的空間，「台灣前途」選項也沒有台灣民意的空間，絕大多數台灣人民是不可能接受如此意涵的，所謂「共識」實已失去相互諒解與戰略模糊的價值。

加之，中國綜合國力以及解放軍戰力的提升，北京對台外交、經貿、軍事施壓的力度較過去更強；更隨著大眾傳播媒介的普及，恐慌傳播的速度更快，兩岸人民心靈契合之路更為艱難。在此條件下，雖然大小兩會事務性溝通機制依然運作，但重啟大小兩會高階官員會談確實存有困難。

但也正因為嚴峻且關鍵的時刻，更讓我們認識到重建互信與對話基礎的重要性。海基會辜振甫董事長在其回憶錄《勁寒梅香》中指出：「與其用『共識』（consensus）表達1992年的香港會議結果，不如用『相互諒解』（Understanding）或『附和』（Accord）更能貼近事實。」從辜老這位歷史現場第一人的視角觀之，今人紀念辜汪會談，更應謹記的是這個歷史事實背後，兩岸願意相互諒解、理解，願意附和、呼應與相向而行的精神遺產。

90香港會談和93辜汪會談最核心的歷史遺產，就是擱置高政治性議題爭議。「九二共識」及其意涵就屬於高政治性議題，因為涉及兩岸政治關係定位、涉及美中戰略競爭格局，我們很難期待短期間能解決相關爭論。辜汪會談及其後兩岸政府間對話由於不涉及高政治性議題談判，海基、海協兩會才能共同促成，兩岸三通直航、經貿投資合作，進而簽定ECFA和23項協議。這是得來不易、利澤民生的成果，雙方都應該共同維繫。

更重要的是，這些協商、交流、對話和談判的基礎，是建立相互諒解，認知既存政治現實且互不否定的務實原則之上；是奠基在人道的、服務的、善意的，服務兩岸人民及社會，提升兩岸人民的福祉的基本信念和精神之上。

辜汪會談30周年之際，與其爭論共識的有無，把握「願意相互諒解」和「願意相互呼應」的「辜汪精神」，或可為緬懷先進的更佳方式。期待雙方願以累積善意、互信與溝通默契為共同目標，有序推動地方、小兩會、大兩會乃至於政府間更高層級官員交流，藉此拉近雙方因為缺乏交流而加深的距離感，控制因缺乏對話而誤判潛在風險；用更多的理解與包容取代對立，用更多的對話、合作來爭取區域和平發展共榮。

（作者為海基會前董事長）