最近回台灣兩個月，參加很多社交活動，深感在這個島嶼上有兩個截然不同的台灣。一個台灣是關心國際風雲，憂心大陸會不會突襲，中美貿易戰快速惡化，兩岸關係陷入冰封，台灣是否依賴美國過甚，偏偏這些不利情況都同時發生，威脅著台灣的生存。另一個是追求小確幸，盡情享受美食和美好的時光，餐館人滿為患，疫情3年後，這次是真正的開放。

國外報導無休止且信誓旦旦地說，2027年以前中國必定攻打台灣，海戰、陸戰，甚至巷戰都有可能。國外朋友聽到我要去台灣，叮囑我一定要把回程機票買好。

回到國內卻是不同光景。小確幸甚為迷人，吃吃飯、喝杯咖啡，時間很容易打發。例如參加同學會，從小學到中學、大學，同學會中午開始，一一報近況，一下午就過了，有的還晚餐續攤。我有個中產階級朋友，為了慶祝42周年婚慶，包了一家KTV，從早上11點到晚上11點，朋友盡情唱，如流水席般。

美國眾議院在4月19日晚上特別舉行一場台海衝突兵棋推演，這次是由美國官方舉辦，自是意義重大，模擬中國對台發動首次襲擊、美國軍方做出回應。兵棋推演模擬4年後，2027年4月19日中國對台灣開戰，北京導彈和火箭彈不只落在台灣，還投向遠在日本和關島的美軍基地；美軍初步傷亡成千，台灣和中國死傷規模更大。在開戰72小時後，各方傷亡慘重。美中熱線不通，盟友袖手旁觀，美國幾乎是孤軍作戰。

但回到台灣，歌舞昇平，幾乎不談國事，我跟朋友講一定要儲存14天緊急用水和存糧，不僅是為海峽兩岸的衝突，也要為了天災，近年來氣候變遷，誰知道台灣哪天來了個橫掃全島的颱風或重大地震。但是朋友笑我太痴，如果中共要打，幾顆飛彈就癱瘓了台灣基礎設施，台灣何來抵抗之力？還是吃飯唱歌吧！

前AIT理事主席卜睿哲兩年前出版的《艱難的抉擇：台灣對安全與美好生活的追求》最近再度跳上暢銷書排行榜。台灣真的如卜睿哲的書名所說，面臨艱難抉擇。他舉例，台灣不僅面臨來自中國的壓力，也必須應對周邊環境的變化和不確定性。台灣還面臨了許多經濟挑戰，如人口老化、產業結構調整、貿易保護主義等。如何促進經濟發展，創造更多就業機會，並提高人民的生活水平，尤其讓台灣居住正義得以實現，這點兩黨都做得太少。

很多台灣人民現在有著嚴重的無力感，覺得自己不可能做什麼事，該走的人和錢都已走了，留下來的人實在難有作為。去年夏天共軍圍台演習時，我問家附近的華資銀行有沒有很多資本從台灣匯出，理財顧問說，沒有，和往常差不多，遠不及1996年飛彈危機時多。我認為這有兩種情況，該匯的已匯出或是台灣已沒有錢匯了，兩種情況都代表台灣的危機。

但台灣這些緊迫的問題，不僅關於自身，也關乎後代。在追求小確幸時也要意識到作為一個公民的責任和義務。我們不能只關心自己生活的小圈子，而忽略更大的國家、社會、民族的問題。

（作者為國際新聞教授、傳記作家）