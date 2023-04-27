本月初，6位從第一代到第九代的民歌手，從60多歲的統雄老師到20歲仍在學的Jelly，在淡水的樂放音樂展演空間小聚。緬懷起50年前，戰爭與階級鬥爭取向的國際環境中，「現代民歌運動」興起，以歌唱散播「愛與和平」，終於喚醒人類心靈成長，創造了人類歷史上相對最承平的時期。

半世紀後，人類的無謂仇恨與相互毀滅再起，我們認為應該再次復興民歌精神。

美國曾有一場史上最大的音樂會「浮世達歌」，也是愛與和平的社會運動，更啟發了新「生活方式」的思想：獨立判斷、自主選擇與人人平等。這場歌聲，召喚了全美人民，也影響了全世界。

台灣一直在「大中華圈」中扮演先導實驗者的角色，科學實驗就是有成功有失敗，但要不斷提案、分析、比較，選擇相對較好的問題解決方案。

我們構想可以邀請全球華人，來到礁溪室外大展演場，共同唱出對未來不同的建議、可以編織與實現的美夢！全球華人的智慧與大愛，有可能超越「浮世達歌」，再創人類心靈成長新境界。這個構想，我們預訂為：「我要自由歌唱！」

想不到隔幾天，「搶廟」民進黨發言人、立委林楚茵就公然宣示：在台灣「你們不能自由歌唱！」表達了要復辟文化與思想審查的戒嚴心態。為何要在民進黨之前加上「搶廟」2字？因為應驗「乞丐搶廟公」，當前的民進黨已經不是創黨的民進黨，元老全部被驅逐一空，黨的發言人竟然不知道黨綱《台灣前途決議文》的信念。

林楚茵痛批台北市立敦化國小合唱團錄製〈我們同唱一首歌〉影片登上中國春晚，而《決議文》的結論願景是：「民主進步黨更希望，在即將到來的新世紀中，台、中雙方能拋棄猜疑與對立，從雙方在歷史上、文化上、血緣上的長遠關係出發，從地緣政治、區域穩定、經濟利益著眼，創造共生共榮、互信互利的美好前景。」

〈我們同唱一首歌〉正是《決議文》的抒情版。《決議文》也是闡述「九二共識」最好的論述，說明「政治認同」和「政治制度」是完全不同的事。但有人為了仇恨奪權，故意混淆兩者，將理性的知識，扭曲為反智的情緒。以致有些顏色信徒把「制度」誤為「認同」，無視陳蔡百家全部源出中華的事實。也有些顏色信徒把「認同」誤為「制度」，忘了經國先生遺留最大的遺產，就是完成訓政目標，進入憲政初步的事實，使得台灣成為可以自由歌唱的地方。

人類必有爭議，只能求同存異漸進解決。誠如《決議文》所倡議，先認同歷史文化、同唱一首歌。至於制度發展，經國和小平兩位先生都曾經明示過：「不必急！」，按照國父前瞻的「軍訓憲」階段性國家發展，大陸人民一定會向前走，兩岸人民未來一定會找到共同生活方式。

「第一代民歌手」指的是1977年由陶曉清製作〈我們的歌〉2輯中的8位與其20首歌，其審查通過率為「零」。只因為這些歌想表達一點社會觀察、多元訊息。譬如韓正皓想挑戰聯考價值；吳楚楚想借古諷今，楊弦的思鄉情懷被懷疑有政治意涵；吳統雄的環保歌被評為灰色思想、寫榮民的歌被戴上為匪宣傳的紅帽子；而胡德夫、楊祖珺也確實有參加實體的社會運動。

當時審查者的傲慢、無知、以上凌下的神情消失30年後，卻又在林楚茵臉上出現。當人民正在尋求愛與和平的認同時，林楚茵卻展現了壓制言論自由、思想檢查等實現「制度統戰」的手段。

第一代民歌手曾經被禁上媒體，但退回校園民間，用柔柔的歌，間接協助解除了粗暴的戒嚴。在黨政再次幾乎完全控制了媒體的今天，如果有人不知道我們曾經的努力與和平演進、如果有人被洗腦而忽視了人類真善美的存在；弦歌永鳴、薪火相傳，新一代的民歌手將再次站出來，輕輕地唱給你聽。

（作者為第一代民歌手）