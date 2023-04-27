繼延長兵役役期後，蔡政府擬擴編警政署保二總隊，施以軍事訓練，似乎有把警察當成「第二陸軍」的考量，引起各方疑慮，已有藍營縣市長表達反對意見。其實，這個議題不應只從警察軍隊化的合適性著眼，而應從根本上討論蔡英文執政這幾年來正逐步把台灣帶向戰爭的嚴肅問題。

台灣從數十年前兩岸勢不兩立，全台實施義務役徵兵制，進步到兩岸關係和緩，各種交流頻繁，因而改為募兵制之後，台灣人確實享受了兩岸和平所帶來的經濟及民生的好處。但蔡英文不承認維繫兩岸和睦的政治基礎「九二共識」，讓兩岸關係劇變。

蔡政府挾美、日以自重，激進對抗中共的政策自不可能期待兩岸局勢能平穩，如今中國大陸已不承認海峽中線的存在，等同把台灣海峽視同內海。目前國際的關注焦點除了烏克蘭之外，就是台海，台灣可能變成烏克蘭第二的警示此起彼落，常成為國際政治會議上討論的議題。

儘管已造成兩岸兵凶戰危，但蔡政府卻不放棄傾美抗中路線，因此台灣人民只好被迫用自己的身家性命來埋單。

第一張帳單就是義務役期由4個月延長為1年。我國是採取募兵和徵兵制並行，由於台灣近年來少子化相當嚴重，即便有徵兵制，兵源也不多，募兵則更困難，在可用之兵無法補足的情況下，蔡政府只能把腦筋動向警察這個受過槍械訓練，又能組織性管理的族群。

據報導，警政署公文指出，保二總隊將比照海巡署「第二海軍」模式，共同承擔「平戰轉換」，決議擴編保二總隊並「軍事化」，未來要訓練5500名警力，培訓內容包括兵器教練、手榴彈投擲、小部隊戰鬥、近身戰技等，未來還將配備重型武器，儼然成為「第二陸軍」。

從以上的訓練課程來看，這可能只是初步的訓練計畫，等到保二總隊完成軍事訓練，且成效好的話，蔡政府很可能會在美國的支持下，進一步武裝保一、保三、保四等警察總隊，甚至於將各縣市警察納入城市戰體系。

雖然內政部長林右昌辯解說，只是要給保二總隊保護重要廠區的反恐訓練。但台灣的治安及國情並沒有歐美及中東恐怖組織存在的空間，幾十年來也未曾有過軍事化恐怖組織攻打廠區的案例，林右昌的說法說服不了國人。

全世界的民主國家政府都在避戰，只有蔡政府明裡暗裡都在挑釁對岸的忍耐底線，走求戰的危險路線。只要求戰路線不改，台灣未來恐怕不只警察要軍隊化，連大學院校的學生、高中職學生的「軍事訓練」都將成為可能。

蔡政府的抗中路線成本越來越高，第二張帳單保二總隊陸軍化也要開始兌現了，未來更多的帳單，台灣人真的付得起嗎？

（作者為資深媒體人）