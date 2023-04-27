蔡政府宣稱為保護科技園區、電廠等基礎設施，有意擴編警政署保二總隊人數並實施軍事操練，引發外界「警察軍隊化」、「第二陸軍」的疑慮，更遭到在野黨質疑此舉是以破壞體制的方式進行擴軍，使維護治安的警察淪為「保綠總隊」。相關部門雖然趕緊澄清，但說法卻不攻自破。

國軍負責對外的國防抗敵，警察職責是對內的治安維護，兩者任務、性質大不相同，訓練、專長當然區分明確，這是民主國家的通則，也是基本常識。但依照國民黨立委游毓蘭公布的資料，新增數千名警察受訓的160個小時課程中，有86個小時跟軍事有關，包括衝鋒槍、手榴彈、巷戰、城鎮戰等等，試問要保護一個電廠，有必要用到這麼激烈的軍事技術與需要嗎？

在民進黨操弄兩岸關係，又一面倒倚靠美國下，台海陷入前所未有的緊張狀態，在兵源嚴重不足下，從將義務役延長至1年，到鬧出教育部將學生動員造冊的爭議，現在又把腦筋動到警察身上，難怪前立委郭正亮要嘲諷，為了對美國交差，蔡政府是到處在「兜人」，警察當然也得出人「貢獻一下」。

更現實的問題是，現在台灣的警力真的多到可以再分出去，成立「第二陸軍」嗎？相信許多人都可感覺到台灣的治安正在敗壞中，從北到南發生多起重大槍擊事件，黑幫囂張、詐騙猖獗、民心不安，政府不思解決地方基層警力不足，還要莫名其妙擴編保二總隊為第二陸軍，根本是本末倒置。

大家一定都聽過〈哥哥爸爸真偉大〉這首兒歌，如果是「為國去打仗」，當然「當兵笑哈哈」，但如果是軍警不分，還不知為何而戰，結果必然是「當兵苦哈哈」。