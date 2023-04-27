兩岸關係緊張，警政署將組訓5500名年輕員警接受軍事化戰鬥訓練，擴編保二總隊成「第二陸軍」，儘管行政院和內政部強調警察絕對不會去從事軍事工作或行動。但從警30年、經歷多起圍捕重大要犯的新北市長侯友宜仍質疑，警察與軍人在法律定位、功能、角色是完全不一樣，政府有責任要把整體國防政策講清楚讓全民安心，不要遮遮掩掩。顯然蔡政府的說法，根本無法化解各界疑慮。

警察當兵 角色錯亂

攤開警政署規畫的訓練科目，包括各式兵器教練、手榴彈實彈投擲、小部隊戰鬥、基礎近身戰技、城鎮限制空間戰鬥、城鎮戰射擊訓練等六大項目，種子教官共須接受160小時訓練，由於大多數科目和使用兵器，連受有特勤訓練的維安部隊都沒有接觸，相關課程將由軍方派員指導，這也是外界為何認為此舉是為了平時轉戰時成立「第二陸軍」的原因。

日前解放軍環台戰備警巡及軍演，海軍搭配海巡署巡防艦監控共艦，也讓「第二海軍」派上用場，但海巡編制中軍職占了1萬多人，且一旦發生戰爭，以海巡艦因應戰時所需的箭彈系統武力能否因應，還是未定之數，現在要僅受過手槍射擊、鎮暴訓練的保安警察，拿起步槍和班用機槍近身格鬥，還要參與城鎮巷戰，未來回到原單位執法時，難保不會出現角色錯亂。

猶記2014年3月太陽花學運，警方出動鎮暴警察排除攻占行政院的群眾，遭時任民進黨主席蘇貞昌、蔡英文等人率員出面偕同學生和警方對峙，警方驅離過程和群眾爆發衝突，不僅飽受責難還挨告，民進黨執政後卻對群眾撤告，依法執行的警政署長王卓鈞必須面臨漫長的司法訴訟，監察院甚至在日前針對警察執法糾正警政署等5機關。倘若這些受過軍事訓練的專責保警，平時仍必須執行處理群眾運動、協助治安工作，將這得到的一身好武藝先派上用場，把街頭民眾當敵人處置，戰爭還沒開打，全民恐就遭受池魚之殃。

以美國警察為例，不論在裝備上還是訓練上都有軍事化傾向，警察被當成「戰士」訓練，面對衝突或罪犯時，就會直覺地進入生存本能，用武力制伏或殲滅對方，以致衍生警察暴力爭議。這樣作法與國內警察要求必須依據法律和比例原則的訓練大相逕庭，畢竟警察使用武器除保護自己和化解危機外，更要將歹徒繩之以法，交由法律制裁；就算反恐、加強防護關鍵基礎設施，手法上並無不同，若戰時大批具有強大武力的敵人登陸，理應由熟稔各類新式武器的軍人負責，不應讓警察當炮灰。

全民動員 以戰引戰

近年中美對峙，台海陷入兵凶戰危，美方關切台灣役期太短，呼籲建置具戰力的後備兵力等，儘管蔡政府未證實受美方壓力，但從推動新式教召，延長教召時間及放寬軍士官受教召年限，到軍事訓練役延長為1年，甚至修正《全民防衛動員準備法》要管制媒體及記者，連16歲以上不分男女的學生都要動員造冊，蔡政府推動全民國防竟成了全民皆兵，爭議四起。

沒想到，國防部募兵招不到人，軍事訓練役2024年才開始，初期兵源在少子化壓力下，勢必無法在短期內派上用場，於是今年初開始就傳出行政院要警政署研擬成立保八總隊支應，專責電廠、油庫、水庫及機場等國家重要基礎設施防護工作，但警界反彈認為警察待遇和福利與軍人不同，當警察的目的也不一樣，成立新單位內部招募可能找不到人，才有擴大保二總隊編制的折衝方案。

蔡政府把擴增兵源腦筋動到警察身上，是看到現在警察招生順暢，又有基礎打靶訓練可以很快上手，此次種子訓練計畫5月就要開始，警政署迄今悶不吭聲，不難看出警察服從性雖高，卻有打鴨子上架的意味。

警政署招募戰術師資種子教官，無論是要訓練警察成為軍人或是為戰爭做準備，全民都應反對，因為戰爭的主體是軍人，一旦警察成為軍人，無論是平時或戰時，人民遭受池魚之殃的範圍就越廣。兩岸和平是全民的心願，政府應該用非武力手段降低敵意，而非搞到全民皆兵，以戰引戰。