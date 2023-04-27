《時代週報》及各大通訊社4月17日報導稱，德國聯邦總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）在總統府授予前總理梅克爾聯邦共和國大十字勳章。典禮上，史坦麥爾稱讚梅克爾是「無與倫比的政治家」，成功帶領德國度過許多危機，她帶著雄心、智慧和熱情為德國服務了16年。一直在為自由和民主、為我們的國家和人民的福祉而努力。在任期內，危機和特殊情況會同時出現，有時還會重疊。沒有多少國家能像德意志聯邦共和國一樣倖免於難。

該勳章是德意志聯邦共和國授予非國家元首人士的最高獎項。在梅克爾之前，只有前總理艾德諾和柯爾獲得了該勳章。

史坦麥爾在頒獎典禮上說，作為來自東德的自然科學家，梅克爾「必須在沒有榜樣和小集團的黨派政治叢林中尋找並鋪平道路」。許多人起初低估了她。梅克爾隨後在許多特殊情況和危機中駁斥了她的批評者。

梅克爾在危機時刻將德國和歐洲團結在一起。史坦麥爾表示，梅克爾在歐元危機期間，為歐元區的持續存在做出了貢獻。在2015年的難民危機中，梅克爾在不低估後果的情況下，用一句「我們能做到」帶給人們勇氣。

史坦麥爾還讚揚基督教民主聯盟（CDU）現在備受爭議的烏克蘭政策。同樣真實的是，應烏克蘭的要求，德國在2014年爭取達成停火協議，隨後進行談判以恢復烏克蘭的領土完整。

社民黨（SPD）領導人埃斯肯告訴媒體：「我特別讚賞她的外交技巧和善解人意的智慧，她憑藉這些在國家和國際舞台上多次成功地建立了可行的聯盟和妥協。」綠黨（die Gruenen）主席努里普爾表示，梅克爾「以她的總理職位塑造了我們的國家，這是其他人所無法比擬的」，「你不必贊同她所有的工作，就能欣賞她的偉大優點。」

梅克爾所屬政黨對她提出批評。基民盟（CDU）副主席林內曼表示，梅克爾顯然「有很大的優點，尤其是在國際事務上。但當然她也犯過錯誤」。日本福島核災後退出核電「是個錯誤」。在難民危機中，也出現了「公然錯誤」，因為「我們沒有保護邊界，這應該公開解決。」

梅克爾執政期間有兩項政策遭到負面評價，其一為退出核電，受到企業界的批評，也與歐盟將核電視為綠能的趨勢不符。其次為難民政策，雖然在國際間受到高度肯定，但是在國內卻是另類選項黨（AfD）崛起的主要因素，該黨目前是德東第二大政治勢力，穩定的獲得13至14％的全國性支持度，屬於民粹右翼勢力，短期內看不到消退的跡象。

梅克爾2月8日在象牙海岸接受聯合國教科文組織頒發的和平獎。該組織希望藉此表彰梅克爾在2015年接納超過120萬難民的政策，並讚揚這是歷史的遺產。

梅克爾在位16年，在女性領導人的歷史上有無可比擬的重要性。自2006年以來，她幾乎不間斷地被《富比士》評為世界上最有權勢女性。在美國總統川普任職期間，美國自由主義者甚至授予她「自由世界領袖」頭銜。

（作者為前駐德國公使）

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