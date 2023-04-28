到底是誰在4月18號中午12點，僅以6秒的速度，就搶空了北京國際電影節《悲情城市》4K數字版的電影票？

據說還有人求票出價到9000元（人民幣，下同）！

誠如預料的那樣，之後很快，「黃牛」就在二手平台出現了，而且最高叫價到8000元（約新台幣3萬6千元）一張！

8000元之於9000元，是周瑜之於黃蓋嗎？！

沒有搶到票也就算了，還要被「黃牛」噁心一次，這種歧視性與譏諷言語，真心建議二手平台永久封殺賣家。

好想知道，《悲情城市》在北影節被炒到8000元這件事，侯孝賢導演知道嗎？

沒事，來北影節參加《悲情城市》映後的侯導合作夥伴廖桑廖慶松一定會給他說。但相信影迷更關係侯導的身體，可以一併詢問廖桑啦。

8000元之外，在二手平台上的各種價格不等的賣家也出現了，也是翻了好多倍。那個「天津彭於晏」炒到1500元的票，竟然有33位冤大頭想要！

還好，這些天價二手票在二手軟件已經消失了。

大家還記得2018年上影節的時候，曾經有「一張《小偷家族》首映式電影票換上海內環一套房」的誇張求票嗎？

但不會真的有人就心頭一熱去買了高價二手吧？！

讓人感慨在任何時代，「信息差賺錢」真的永遠存在啊。

以不久前剛剛開通的重慶到香港西九龍的高鐵為例，單程628元，往返不超過1300元。

4月27日《悲情城市》4K數字版在香港公映，高先電影院當天第一場預購截止昨天都還有餘票（綠色為空位）。大家看看票價，75元！還是港幣。即便是晚間也才125港幣，折合人民幣也才不到110元。

好，我們就以重慶坐高鐵去香港為例，就算你是專門去香港看《悲情城市》，加上食宿，一趟也不會超過2000人民幣的。

在天價二手《悲情城市》電影票頁面下面的評論，一水兒的「去香港看，別便宜了黃牛」。

還有一個消息就是，耗時十年建造的亞洲首個當代視覺博物館M+，策劃了一個6月活動叫《鉤沉與遺珠》。

更具M+的官方消息，今年6月的每個週末都要在M+的戲院（電影廳）放映《悲情城市》。想看的朋友，選一個週末去香港就好，還可以提前訂票。

今年香港國際電影節「不小心」去M+看片或參觀的朋友，都說被M+的藝術氣質給驚艷到了，以後肯定是熱愛文藝的泛影迷群體到香港的必打卡之地。

最後多聊幾句。

所有所有的經典電影，不可能這次看不到，就沒有下次了，相信未來總有機緣。

《悲情城市》的版權持有人邱復生先生都說了，這次4K數字版三年內不上流媒體，不出音像製品，只在影院上映。

這裡的影院，可以是台北光點，也可以是香港高先。那麼有沒有這個可能，它會是北京文慧園路3號，它會是上海漕溪北路595號，作為三年內的日常放映（猜想+推測+大聲敲碗！）。

以及，北影節開了大陸放映的先例，上影節、金雞百花、絲綢之路、平遙、FIRST、IM影展、兩岸影展之台灣電影展、澳門國際電影節，大大小小的影展或電影活動，是否也有放映的可能性？

《悲情城市》能在大陸展映，意義其實大於能買到票的本身。老楊的《牯嶺街少年殺人事件》《一一》《獨立時代》《麻將》等能在大陸的影院看到，才是影迷期盼的更高目標（當然，可能要用一生去等待咯）。

那麼，對經典電影的執念，不是用一生去等待的事嗎。所以，對一部電影，哪怕是非常經典的電影，都不要太有執念，而是隨緣。

對電影的熱愛，是對所有電影的熱愛，而不是對某一部電影耿耿於懷。（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）