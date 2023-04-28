盧溝橋事變爆發，蔣中正發表了「最後關頭」演說，他指出：「如果戰端一開，那就是地無分南北，年無分老幼，無論何人，皆有守土抗戰之責任」，正式掀起全面抗戰的序幕，而遠在西南邊陲的雲南省，一位剛新婚6天的黃人欽，他與新娘子就此分別，毅然從軍踏上征途，拋棄兒女私情，成就國家大愛，最終與日寇衝鋒肉搏不幸陣亡，只能在遺書中，絕筆寫下冀盼新婚妻子能追求下一段幸福。

黃人欽，（1909～1938年），雲南姚安人，他就讀省立中學時，正值日軍侵入我國東北三省，黃人欽深感中華民國已到危急存亡之秋，萌生年少從軍報國之志，他不顧家人的勸阻，投入由雲南地方實力派組建的「滇軍」（滇為雲南省的簡稱），歷任排長、連長等基層職務。

滇軍因受法國殖民軍的影響，採購全套法式裝備，步槍，機槍，甚至軍服也仿照法國軍人。（圖文：莊秉漢）

民國26年，七七盧溝橋事變爆發，消息傳來，地處西南大後方的雲南昆明各界群情激憤，紛紛捐款輸物、焚燒日貨、遊行演講等抗日救亡運動風起雲湧。雲南省政府主席龍雲率先向國民政府表達忠誠，他說「滇軍」在辛亥革命、討袁稱帝、護法戰爭等救國運動無役不與，現在上海淞滬開戰，日軍長驅直入，南京告急，他願出20萬滇軍北上抗日，龍雲的慷慨陳詞，得到了國民政府的讚揚和各地的效仿，「滇軍」迅速整編為國民革命軍第60軍，並且另外組建新軍的第58軍和新編第3軍待命揮軍北上，而效命於滇軍的黃人欽，他則編入國軍第60軍183師541旅，擔任連長工作。

所謂「男大當婚，女大當嫁」，抗戰爆發那年，黃人欽當時已28歲的年紀，在當時社會風氣是被視為晚婚的年齡，因此，他父親殷殷期待希望他趕快結婚，投身軍旅的黃人欽卻婉拒父親的要求，他說：「有所謂倭寇無端侵略我國，正我軍人報國之日，國勢如此，何以家為？」不過，終究「父命難違」，黃人欽一再推辭也抵擋不住親友長輩的催婚攻勢，最後決定向他交往多年的女友商幼蘭小姐提親，新娘子是昆明女子中學畢業，打從學生時期就和黃人欽相愛相戀，彼此私許託付終身，可以說是有情人終成眷屬，也了卻這對新人家長的一樁心願。

10月2日，軍營長官特別為黃人欽和新娘子舉行了一場別開生面的婚禮，只是大戰在即，部隊婚宴一切從簡，軍中袍澤僅能用茶水舉杯對這對郎才女貌的新人獻上祝福。10月5日，在這對新人結婚的第三天，國軍第60軍在雲南昆明的巫家壩舉行抗日誓師大會，準備動身北上華北抗日。剛新婚燕爾的黃人欽連長竟也出現在誓師大會現場，此時正在請婚假的他，也說要與部隊一起出滇抗日，軍中同袍看到黃人欽的出現格外詫異，紛紛苦勸他暫緩北上抗日，多陪陪新婚妻子一段蜜月期，等到中央動員下一批雲南部隊北上，黃人欽再隨同踏上征途也不算遲。

不過，黃人欽連長沒有採納軍中同袍的建議，執意要跟隨雲南國軍部隊北上前線作戰。當天晚上，新婚的妻子商幼蘭知道丈夫想法，頓時哭成了淚人兒，畢竟是剛覓得甜蜜幸福的小女人，商幼蘭淚眼婆娑的希望夫君能打消出征念頭，黃人欽看著心愛的妻子，只能雙手緊緊牽著，低頭輕撫妻子說：「幼蘭，保家衛國是國軍的職責，我身為軍人自當投身沙場，為了中國千千萬萬個新婚家庭的幸福，只能暫時先犧牲我們的小幸福」。

隔天清早，黃人欽一覺醒來，發現妻子不在身旁，正感到困惑，原來商幼蘭一夜未闔眼，她走到床前，雙手捧著一只手帕，遞給了丈夫黃人欽，說道：「夫君這一分別，不知何時再能相見，這是我連夜親手縫製的手帕，上面刺繡有你最喜歡的梅花，你帶上它，想我的時候就看看這只手帕」。

黃人欽看到妻子親手縫製的手帕，心中縱使有萬般的捨不得，可是國難當頭，大敵當前，他不得不與妻子珍重離別，隻身北上投入抗日戰場。此情此景，不禁使人聯想起清末的革命先烈林覺民在廣州起義前夕，他與妻子訣別的場景，以血淚寫成的遺書〈與妻訣別書〉。10月10日，新婚相聚僅僅6天，黃人欽隨部隊開赴了抗日前線，離別前，妻子倚在門前依依不捨，眼裡全是淚水。黃人欽告訴妻子：「別為我擔心。因為我貼身帶著妳親手縫製的手帕，日寇的子彈一定打不著自己的」，這一席話，把哭紅雙眼的妻子給逗笑了。

黃人欽連長跟隨國軍第60軍開往徐州前線，在行軍駐河南信陽時，團級長官打算派他去受中階軍官訓練，但是他拒絕了，他知道徐州會戰正如火如荼，他不能此刻拋棄連上官兵，他要和部隊一起和日軍決一死戰，上級見他抗日心切，態度堅決，就取消了栽培他受訓的命令。

民國27年4月6日，國軍孫連仲軍團打下了聞名中外的「台兒莊大捷」，這是爆發侵華戰爭以來，日軍最大的挫敗，日軍記取教訓，決定對徐州發起總攻擊，黃人欽跟隨國軍第60軍銜命增援這場激烈的戰鬥，這是中日雙方都派出大軍的殊死戰，黃人欽連長進入了陳瓦店和小莊一帶防守，他們要在這裡阻擊5、6千名裝備精良的日軍。黃人欽和部隊弟兄都知道恐將會在此戰役犧牲，可是沒人怕死，更沒有一個人逃跑，從4月14日投入戰鬥，身邊的戰友就不斷的傷亡，4月23日，黃人欽連部到了鳳凰橋阻擊，日軍飛機、大砲、坦克狂轟猛炸，國軍戰鬥死傷相當慘重，缺乏重裝精良武力的滇軍不得不組織敢死隊，士兵背著炸藥包，衝出壕溝和日軍坦克同歸於盡，黃人欽連長則帶著士兵展開肉搏戰，黃連長多次殺退日軍的進攻，奪回陣地。當日軍再次攻上陣地，黃人欽衝上去和日軍肉搏，不幸在槍林彈雨中，黃人欽身中數彈，當場倒地壯烈殉國，時年29歲，黃人欽在道別新婚妻子6個多月後，生命就此殞落，夫妻天人永隔，陰陽各一方，不能面覿。

戰鬥結束後，同袍在收殮黃人欽連長遺體時，從他的軍裝口袋中發現新婚妻子送給他繡著梅花的手帕，還有一封是黃人欽臨戰前寫給妻子的遺書，

遺書上說：

「倭寇深入國土，民族危在旦夕。身為軍人，義當報國，萬一不幸，希汝另嫁切勿自誤。」

這封遺書現在收藏於雲南省檔案館，這短短數十字，字裡行間述說著一位再平凡不過的黃人欽連長，在國家救亡圖存之際，拋棄割捨兒女情長，用自己的青春和生命和敵人拚命，在戰場殺敵時，他知道敵強我弱，戰鬥中恐將凶多吉少，最後無法與妻子「執子之手與子偕老」，黃人欽只能顛抖地手握著筆，哽咽寫下絕筆遺言，他用「希汝另嫁切勿自誤」來作遺書的完結，文字雖然沒有溫度，略顯得冷酷無情，但是他明瞭，他沒有能力繼續保護妻子，又不忍心妻子下半輩子守著活寡孤苦無依，因此，他只能用冰冷的8個字，換得妻子不要受到世俗禮教的牽絆，也可以阻斷外人的流言蜚語，去追求得到下一段的幸福，黃人欽連長想必寫完遺書的當下，一定放聲大悲，泣不成聲。

黃人欽致妻商幼蘭女士的遺書現存於雲南省檔案館藏。（圖片來源：雲南省檔案館）

黃人欽連長殉國後，他的部隊派人將他的血衣和遺書送回家鄉，我們無法得知他妻子後續反應，他的烽火家書，紙短情長，何其悲壯，何其震撼人心。

黃人欽生命固然短促，但血肉殉國，死的轟轟烈烈，俯仰無愧國家民族，中華民國政府為表彰他的愛國情操，黃人欽烈士牌位奉祀臺北圓山忠烈祠，永受國人景仰追思，4月23日是他殉國85周年的日子，謹容透過本文，一起緬懷如同黃人欽連長一樣，拋棄學業、家人、愛情、財富慷慨赴義的國軍千千萬萬抗戰先賢先烈。

黃人欽烈士奉祀臺北圓山忠烈祠，牌位號碼：K7-15。（圖片來源：臺北忠烈祠）

（作者為臉書「我的抗戰」版主）