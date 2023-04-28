2023年4月5日至7日法國總統馬克宏訪問中國，隨後中國宣布對台軍演，軍演期間，馬克宏接受Echos媒體受訪表示，「歐洲不應被捲入美中在台灣問題上的對抗，跟隨美國節奏。歐洲人需要覺醒，為自己的利益著想」。

馬克宏棄台論，引發國際撻伐，就連美國總統拜登特地與馬克宏通話，重申維護台灣海峽和平穩定重要性。短短幾天，馬克宏可以從「棄台論」轉為支持台灣維持現狀，顯然是考量「法國美國」戰略利益大於「法國中國」經貿利益之下，馬克宏的平衡策略被迫修正。

馬克宏棄台論的「真心話」，代表馬克宏連外交公關場面話都不想說，更加凸顯出法國在「民主與專制」的意識形態與利益之間左右搖擺，台灣處境的脆弱性。

法國追求戰略自主 卻難與美國切割

歐洲「戰略自主」的概念是法國長期提倡的概念。2020年，馬克宏曾呼籲實施獨立於美國的政策。在2022年法國國家戰略評估文件中提到，法國2030年前戰略目標是：保持法國核武大國地位；法國要成為北約的模範盟友，以及歐盟戰略自主的推動力等。基於此，不難理解為什麼馬克宏在訪問中國的時候會這樣說：「在美國與中國因為台灣問題發生對抗的情況下，歐洲應該頂住壓力，不要成為美國的附庸」。馬克宏接著說，「有必要發展我們自己的國防工業」。

法國擁有核武器、擁有核武威懾力量，擁有航空母艦、核潛艦、各種戰機，根本不需要過度依賴美國提供保護傘。即便如此，法國與美國之間還有難以切割共同的戰略利益。根據法國《2022國家戰略評估》文件稱，「法美關係至關重要，必須保持雄心、冷靜、務實態度。法國將繼續成為北約的模範盟友，支持北約東部地區的安全，努力保持特殊作用，這是歐洲集體安全的重要基礎」。

在印太地區，法國要在印太地區扮演制衡力量的角色，根據《2022年國家戰略評估》文件提到中國、俄羅斯威脅：「中國的任務是將美國趕出世界主要大國的位置，並且削弱西方在國際秩序中的領導地位。…俄羅斯、中國的目的是為了削弱西方國家的政治制度與民族團結…」。

從2022年戰略文件看來，馬克宏的棄台論以及戰略自主的政策，充滿了法國與美國、中國之間「合作與競爭」的二元矛盾的情結。

法國與中國也有難以切割的經貿利益

近5年來，法國陸續與中國簽署金融、外國投資方面等經貿協議。法國中國是彼此前十大貿易夥伴國，中國出口法國主要產品是科技技術，包括晶片、手機等，而法國出口中國產品主要是航空工業產品，包括飛機等。這次馬克宏訪問中國，簽下了160架空中巴士的客機大單，此外，中國還強調了兩國在核能領域合作的重要性。這次與中國的交易，讓馬克宏「戰略自主」政策更添信心。

馬克宏有著對付美中競爭的平衡策略，一方面與美國戰略行動保持同步，法國是全歐洲國家之中，最早提出印太戰略的國家，法國與美國關係更為密切。但是一方面，為了避免美中對抗風險，被迫選邊站的困境，試圖在美中之間找出一個平衡點，因此「戰略自主」就成為一個施力點，在戰略自主政策上，法國各自與中國、美國保持關係與距離，對美國強調印太戰略的民主自由開放的價值；對中國深化經貿合作，追求商業利益。在台海問題上，避免違反中國利益被報復，馬克宏選擇，迎合中國劇本演出，犧牲台灣，爭取國家利益。

法中關係利益遠大於法台利益

記得2023年初法國總統府舉辦農曆新年晚會，受邀與會的巴黎律師公會律師詹文睿描述，馬克宏聽到「台灣」關鍵字，眼睛一亮，熱情直呼「請把電動車和半導體帶來法國」。

此話猶原在耳，記憶猶新，一趟中國行拿到了大單，便把台灣拋在腦後。畢竟，台法的戰略利益還是遠低於中法的經貿利益。上次法國對台軍售，約莫1990年代的拉法葉艦以及幻象2000戰機，之後法國失去台灣軍售市場，現在只剩經貿關係。

台積電晶片對法國來說，或許有利可圖，台灣其他剩餘價值對法國來說值多少？馬克宏試圖在民主與專制之間取得「平衡」，依照目前國際現勢，美國形勢比法國強，在「民主與專制」之間，法國無奈被迫選擇一邊站，受到傷害的卻是台灣。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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