國發會甫公布的3月景氣指標續亮代表景氣低迷的藍燈，並坦言「最快也要等到第三季，才能看看是否有機會脫離藍燈」，顯見早前釋出4月底可能是本波景氣谷底的說法，僅是証據薄弱的打氣作法。

就若干經濟指標來看，台灣景氣或有機會在近期築底。例如3月同時指標雖連續第14個月下降，但降速已連續三個月放緩，且領先指標已連續第五個月上升；抑或以過往14次景氣循環平均收縮期為14～16個月來看，截至今年3月，景氣收縮期已達14個月，今年3～5月或將是台灣第15次景氣循環谷底。若再以景氣對策燈號紀錄推估，3月景氣對策燈號已連五藍，而歷史經驗顯示連亮9～10顆藍燈後走出谷底的可能性相對高，反映今年7～8月或將是台灣第15次景氣循環谷底。由此可知，單純分析景氣指標歷史資料，即可得出今年3～8月台灣景氣可能落底的結論。

問題是，在當前全球總體經濟情勢持續欠佳，終端需求明顯不振，經濟合作暨發展組織（OECD）所編製的G20與美國綜合領先指標都還在下滑，未來展望烏雲滿布之際，仰賴出口甚深、景氣變化深受國際景氣榮枯左右的台灣，為何領先指標能連月上升，宛如置身另一個平行世界？

首先，若仔細觀察台灣過往景氣指標，不難發現有領先指標上升數月後，卻又反轉成下降的現象，可見領先指標的反彈可能存在「雜訊號」！而且，過去也曾有過國發會認定景氣已脫離谷底，但經濟成長率卻沒有明顯增加的情形。因此，目前領先指標的反彈，有可能是「弱訊號」。

再者，台灣領先指標的七個構成項目中，在3月有四項數據較上月上升，其中的外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點、股價指數屬於信心調查類指標，容易隨著消息面利多利空，與無基之彈的資金行情而上下起伏。而今年初以來，國際間最重要的利多消息，無非是各界對中國防疫解封後的內需好轉，抱持殷切期盼。但從2010年以後，台灣領先指標跟美國領先指標有較高度的相關性，跟中國經濟成長的關係則有下降的跡象。再加上2018年美、中經濟大戰延伸至今的全球供應鏈重組（特別是半導體產業）與兩岸關係緊張，均使今年中國經濟復甦對台灣經濟的助力將明顯下滑。

因此，當前即斷言景氣將走出谷底的觀點是不切實際的。一來是認定景氣谷底的要件未齊全（落後指標還未向下），使領先指標走揚只算是訊號之一，無法就此預判春燕將至。二來是由於數據發布時間落差、季節調整與編製方法所需，景氣指標每月需經回溯修正，使當前看似樂觀的景氣指標未必如實；例如自2018年7月新版景氣系統啟用起至今，即數次出現經回溯修正後，綜合判斷分數改變，或者新、舊走勢背離的情況。

換言之，當整體環境具有不確定時，景氣指標的短期準確度易受影響，這也是國際主要預測單位認定景氣谷底的時間往往較晚，就是要等待更多證據的支持。反之，若預測單位忽略雜訊甚多的經濟環境，提早預告認定景氣谷底的可能時間，事後遭數據變化打臉事小，損及政府、企業及民眾的經濟活動與投資決策事大。而台灣領先指標的構成項目較美國的領先指標少，也容易忽略關鍵訊息。

那麼，當前台灣景氣到底有沒有機會走出谷底，甚至明顯復甦？就國內外情勢看來，恐怕還得再等等。近期受COVID-19疫情降溫打擊遠距／零接觸商機，以及後疫情時代需求從商品轉向服務影響，台灣內部正面臨製造業高庫存去化不順，以及輸出恐將逐漸回歸疫前偏緩趨勢的嚴苛挑戰。美國緊縮貨幣政策的負面滯後衝擊，將於今年下半年起陸續發酵，且美國民眾於疫情期間累積的龐大超額儲蓄，將於第四季耗盡，均會削弱美國經濟表現。上述變因皆可能導致台灣景氣在循環的過程中，產生意外的停頓或反轉。

所以，即使我們都期待景氣循環谷底能提早來到，但基於國內外景氣負面因子眾多，各界仍應務實地認知到實際景氣落底時點不無向後推遲的可能性，且縱然行至谷底，也不代表能迎來明顯復甦。