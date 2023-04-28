美國總統拜登和南韓總統尹錫悅白宮會談發表「華盛頓宣言」，強化美國對南韓的核保護傘。美國雖然仍不批准南韓發展核子武器，卻加強與南韓的情報共享，並對南韓例行性部署核潛艦。

說白了，南韓想自行發展核武，美國不准，只許自己的潛艇到韓國來進行保護，實質上說，韓國就是美國老大哥的一個軀前小弟，叫你往東你絕不許往東南東。

妙的是尹錫悅也甘之如飴，對老大哥唯唯諾諾、俯首稱是，端看這次訪美就知道，事前拚命背誦演講稿幾達廢寢忘食地步；到了美國還忘形高歌一曲《美國派》，種種舉動讓人聯想到烏克蘭總統澤倫斯基，諂媚不行，還要跪舔才足以表現屈從？

美國之所以敢在西太平洋耀武揚威，跟中共叫板，主要還是有3位小弟當其馬前卒，日本不用說了，叫他往西也絕不敢往西北西，二戰末到現在始終抬不起頭來；再其次不說也知道，俄烏開戰，美國是大量免費供應武器。

台海危機，美國卻是藉機大賺台灣錢，護國神山也要連根搬走，台灣甚至連美國小弟日本也不敢得罪。漁民到釣魚台海域作業，政府寧願懲罰自己船隻也不敢對日本吭一聲，還得乖乖地吞其核食，真是連小弟的小弟都不如。

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