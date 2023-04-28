韓國總統尹錫悅訪美前後，接受美國華盛頓郵報和NBC電視台專訪，一方面可窺知他愛講話，另一方面成了「話多失言」的總統。

總統辦公室和執政國民之力黨事後忙擦屁股，反而越擦越醜。WP記者問尹錫悅有關提供烏克蘭殺傷武器時，尹錫悅回答說：若提供殺傷武器時間到了，戰況也有變，韓國不能對國際社會的共同努力置之度外。俄羅斯反應激烈，幾乎要反臉和報復。

發現大事不妙。首先，總統辦公室出面澄清時把「韓國」拿掉。隨後，執政黨發言人指出，係專訪記者誤譯。這下子惹毛了記者將原文全部刊登在SNS網上公開，讓他們啞口無言。

在該專訪中，有關改善韓日關係時，尹錫悅提出：「100年前的事，不能無條件地說不行，也不能無條件地要求下跪」等語。結果，遭到韓國人民反彈，民調又下滑2%。

今年1月，尹錫悅訪問阿拉伯聯合大公國時，在慰勞韓國駐當地軍隊說出：「UAE的敵人是伊朗」。讓伊朗十分火大，立即提出抗議並要求韓國說明，韓國外交部解釋說，係針對韓國軍人鼓勵的話。

對於尹錫悅的一句「韓國也可以擁核」，總統辦公室說「係表達保衛韓國人民的意志」。26日「拜尹會」後，發表的聯合聲明和《華盛頓宣言》顯示，拜登打了尹錫悅一記耳光，美國反對韓國擁核，所以要求韓國遵守NPT會員國規定，切勿自行製造核武。

尹錫悅的外交失言，有人認為，尹錫悅職業檢察官出身，因此，不懂外交領域。民主黨方面，更有人禱告此次美國之行不要再出紕漏，也有國會議員批評，向歡迎送花的小朋友臉上親吻犯了性犯罪等，鬧出國際大笑話。

說實話，美國的「千言萬語」密語和承諾，不如具體實踐。韓國人認為，如果北韓的洲際飛彈打到華盛頓和紐約，美國不顧自身人民安全和財產，會來保護首爾嗎？這是非常現實的問題。因此，美國最多派核機和航母從關島來回一趟威脅北韓不要兵戎相見。

正巧，27日是「文金會」《板門店宣言》5周年紀念日，前總統文在寅出席一項學術會議並致詞指出，十分憂慮兩韓情勢持續惡化，說給在華盛頓又跳又唱的拜登和尹錫悅聽。看來，文在寅對金正恩比誰了解。

韓美日對抗中俄朝的新冷戰局勢定型。在文在寅的「加油」下，金正恩不會只保持沉默，沒有任何反擊動作，尤其南韓為了靠美國的核保護傘，不惜得罪中國和俄羅斯。

這次，台灣沾了不少美國的特別照顧。尤其，蔡英文和民進黨要感謝尹錫悅第三次重彈「維持台海和平和安全的重要性」，另外加一句「反對企圖改變現狀」。由此觀來，東北亞情勢的改變是福是禍，逐漸會浮上檯面。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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