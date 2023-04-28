侯友宜在新北市議會接受總質詢時提到，槍枝、毒品、詐騙這三大問題，是當前台灣最嚴重與敗壞的治安問題，也是中央及各級政府責無旁貸的重責大任。

不久前新北市發生少年槍擊案，民進黨從中央到地方的官員與民代，以及親綠名嘴、媒體、側翼，聯袂發動攻勢，把侯友宜罵得體無完膚，要求侯友宜負起全責。

其實，警察人事一條鞭，治安問題無分中央與地方，重點是，中央必須就重大治安問題，全力結合地方警力打擊犯罪，平靖社會安定，使百姓安居生活。

當前台灣毒品氾濫嚴重，各級學校幾乎都有吸食毒品，甚至買賣毒品的事件登上新聞版面，屢見不鮮。毒品已進入兒童及青少年校園，這是極為嚴峻的問題。

但我們幾乎未見中央正視此事，未綿密要求、指導地方，全面打擊毒品，積極截斷毒品來源，有效整肅毒品氾濫，這就是台灣毒品侵蝕社會各層面的根本原因；也是國力衰減，社會風氣敗壞的毒瘤，中央政府能不奮起肅毒嗎？

詐騙已經是我國的國恥了，近年來橫行東南亞國家及大陸各地的詐騙案，幾乎都有台灣詐騙犯的足跡，許多家庭都有子女被騙到東南亞國家或大陸，被凌虐、受控制、被欺壓，過著非人的生活，嚴重的，生不如死。

台灣詐騙猖獗已經罵名遠播了，無視政府的存在，層出不窮地蠻橫、猖獗、無法無天地犯案，讓台灣的詐騙惡名纏身。做為一個台灣人，實在感到無言以對，羞愧不已。

槍枝、毒品、詐騙是為國恥，請問誰負責？所謂十目所視、十指所指，歷歷皆清晰，民進黨政府無法甩鍋、掩飾、遁逃。

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