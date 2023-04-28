國安局長蔡明彥證實，台灣跟五眼聯盟有即時交換情報。五眼聯盟是美國、英國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭的情報聯盟。台灣早就已經執行美國跟美國盟邦的情報運作。

事實上，台灣早期的黑蝙蝠中隊跟黑貓中隊，在大陸上空空拍，根本就是由台灣的空軍飛行員去執行CIA的情報項目，幫美國蒐集情報。但，過去台灣跟美國情報與軍方的合作，多少還會遮遮掩掩。現在，當蔡明彥公開證實，台灣跟五眼聯盟的關係，就表示不但運作已經成熟，而且是美國示意，關係可以公開。

官宣，當然有政治目的。第一，用來震懾北京，這是警告北京，台灣已經成為五眼的另一個眼，不只是要求北京對台灣的台獨作為不得異議而已。更是要讓北京順從美國的意志，不論是經貿、科技還是外交、太空。第二，美國對中國，從戰略模糊，改為戰略清晰，所以，不需要演了。

美國強勢讓日本增加軍備、要求韓國對日本妥協、增加菲律賓軍事基地。台灣，當然是第一島鏈的關鍵。韓國加入北約網絡，台灣跟五眼聯盟勾連，根本是必然的事。

中國需要和平發展的時間，美國也知道中國需要時間，所以，美國的戰略就是利用時間，讓扈從國家跟及馬仔集團，部署對中國的包圍。美國兵推時，室內的那張八國聯軍圖，不是偶然。美國在21世紀的視野，跟19世紀的帝國強權，是一樣的思路。

美國主導，口口聲聲講，中國要服膺「基於規則的秩序」，這個秩序就是，美國是主，而中國必須是他們發財的沃土，中國必須被利用、剝削與宰制，中國不能強，甚至不能自由呼吸。

這就是美國自以為是，一廂情願的棋局。我的評論只有兩個字——放屁。

（作者為作家）

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