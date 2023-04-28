民眾黨主席柯文哲為拚2024總統大位出訪美國並針對兩岸關係提出：「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」的主張，同時表示要台灣人民「安居樂業」，這是一邊向賴清德台獨靠攏，一邊又抓取侯友宜過去政見，實在沒有新意。台灣選民不是笨蛋，兩岸關係是重中之重，豈能唬弄？

為了兩岸民眾的福祉，2024中華民國總統在兩岸關係上應該採取與民進黨政府「完全對立面」的政策，這近8年以來，就是民進黨政府錯誤的兩岸政策，兩岸關係搞得兵凶戰危，現在民眾黨主席柯文哲又喊出「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」，這豈不是民進黨兩岸政策的2.0版嗎？

有意爭取2024大位的政治人物，應該將「和」、「統」一起來看，沒有統一就沒有和平，和平與統一是分不開的。台灣有智慧的選民不會樂見民眾黨柯文哲在兩岸政見與民進黨政府採取類似或雷同的主張。

事實上，2023年是危機也是轉機的一年，有良心的政治人物都應該明確地來「論述統一」、「引導統一」、「促進統一」，不要像民進黨政客一下子是務實台獨工作者、一下子變成是和平保台、一下子又說兩岸是兄弟之邦，胡說八道、政治話術一堆，為了2024總統大位，兩岸關係沒有定見沒有理念，實在糟糕！

中國人愛好和平，兩岸都是中國人也是鐵一樣的事實。兩岸統一不是毒水猛獸，也不是誰吃掉誰，而是謀求國家的富強與民眾的長遠發展；所以，「面統而不畏統」是爭取2024總統大位應有的兩岸關係態度，經由和平交流、和平協商、和平統一，經由適當時期的彼此「有尊嚴地」對等平等的和平交流合作、共同協商而兩岸最終統一，這是「促和而不求和」的心靈契合。

呼籲民眾黨柯文哲主席返台之後，可以停止「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」的主張，「面統而不畏統，促和而不求和」，才應該是台灣社會面對2024大選在兩岸關係上的前瞻性訴求。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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