台灣在經歷3年半的防疫之後，終於將在5月1日把新冠肺炎降為第4類傳染病，指揮中心隨之解編。這場防疫戰爭漫長而辛苦，至今約7成人口感染，近2萬人犧牲，大家在為勞苦功高的醫療防疫人員致上最高謝意的同時，對於防疫決策錯誤與黑箱弊端的究責，可不能也跟著歸零。

政治決策失誤連連

與世界其他國家相比，台灣的防疫成績屬於前段班，民眾也大多給予肯定。對於這個成果，大家首先要向第一線醫療與防疫人員鞠個躬，感謝他們的辛苦付出，才能為國人提供完善的照顧與保護。接著也可以給自己拍拍手，因為全民積極配合防疫措施，是遏阻病毒擴散的一大利器。回顧這3年半的歷程，歸納來說，前半場擋得很好，後半場卻輕率放手。底層的民眾與基層醫療防疫人員表現優異，最上層的決策官員卻失誤連連，甚至政治凌駕專業，選舉大於疫情。若非如此，台灣的傷亡數還可以更少些。現在新冠肺炎雖然降級，但追究失職與弊端的動作卻不能輕輕放過，否則我們將無法避免在未來重蹈覆轍，再次重演生命無謂折損的悲劇。

台灣防疫上半場之所以打得好，是因為鎖國迅速，阻擋病毒大量入侵，民眾記取SARS風暴的教訓，主動認真配合防疫指引。所以台灣不必像歐美實施硬封城，就能成功壓制疫情。但也因為如此，民進黨政府開始自滿，覺得防疫天下第一，還想把全民共同努力的防疫成果提取為自己的政治獲利，對當時的衛福部長陳時中大肆進行造神運動，好讓陳時中能參選拿下首都執政權。一片吹捧搞得全台順時中，對防疫政策有異議者，動輒遭到綠營媒體和網軍的出征。

防疫決策的諸多失當，就被大內宣的洗腦給刻意掩蓋了。例如，一開始政府就為篩檢設下重重關卡，入境只進行隔離，一般民眾根本無法做PCR。壓制篩檢雖然成功維護了台灣的防疫神話，但其影響是初期篩檢、醫療、藥物量能都嚴重不足，以至於新冠疫情第一波暴起時無法因應，不少人死在家裡，救護車滿街找不到醫院收治病患。

更嚴重的是疫苗政策。政府在防疫神話裡自嗨，對國際疫情及疫苗需求卻判斷錯誤，以至於疫情爆發時才發現搶不到疫苗，只能靠外國的捐贈勉強支應。偏偏明明有BNT可買，卻因為是由大陸公司代理而被擋下，甚至連民間單位想捐贈疫苗，也被政府三卡五卡，無視人命正一條一條殞落。而在此時，民進黨政府則刻意扶持高端疫苗，為全球首見以免疫橋接取代3期試驗的高端一路開綠燈，讓民眾成為實質上的白老鼠。等到高端疫苗上市打了相當數量後，政府才放行民間捐贈的BNT，多少人就在這個空窗期裡犧牲了，這筆帳，當然要掛在民進黨政府頭上。

疫苗疑雲不容輕縱

接著疫情在Omicron株肆虐時再度爆發，由於致死率比較低，且為了替陳時中參選營造防疫成功的假象，政府決定放手採行寬鬆的共存式防疫，確診數隨之暴增。問題是此時兒童疫苗根本還沒買，以致出現不少兒童重症及死亡案例。陳時中在台北市長選舉中落敗，原因就是太多的防疫爭議，成了他甩不掉的包袱。

民進黨政府對高端的呵護，究竟是決策錯誤還是內有弊端，應該揭露在陽光下接受檢視。但檢調對內線交易案查得拖拖拉拉，最後黨政高層及高端公司全無責任，現在高端還能以最有利標的特殊待遇取得公費流感標案。高端疑雲重重，相信很多民眾都非常好奇，但我們的司法與監察體系給不出一個真相，遑論把失職者都揪出來謝罪。至於小吃店能拿到大筆快篩標案這種笑掉人大牙的事，更是沒有個答案。這樣一團黑霧的治理模式，一個從不認錯、也不必負責的執政團體，若再次遇到疫情危機時，能夠讓人民放心託付身家性命嗎？

疫情是否就此走向流感化，誰也不敢打包票，未來仍有可能出現毒性強的變異株，或其他疫情。如果不能從這次經驗記取教訓，未來就可能再度付出慘痛代價。防疫爭議不容船過水無痕，全民應該要求繼續查清內情追究責任。