日本外務大臣林芳正在眾議院接受最大在野黨議員原口一博質詢時，拒絕就「台灣有事就是日本有事」表態。日本「共同社」認為，林芳正避免評論前首相安倍的「台灣有事」說法，是權衡這句話對中國大陸、台灣及日本國內輿論的影響。此一說法在台灣雖廣受支持，卻引發北京強烈的反彈，日本國內的看法也十分分歧。

岸田避戰外交優先

美、中競爭白熱化，美國對中政策趨向強硬，不時操作「台灣問題」牽制北京，使台海緊張升高，「準戰爭邊緣」的用詞出現在兩岸關係的評論。《經濟學人》分析指出，日本對此十分憂慮，岸田文雄首相憂心「台灣有事」，不希望中美爆發衝突。岸田20日接受國際媒體採訪時，不願正面回答日本將採取哪些軍事措施，以遏制中國稱霸的提問，而拐彎抹角表示，「積極外交應是優先要務」。

日本2023年版《外交藍皮書》定位去年為「歷史轉變期」，不僅導因於俄烏戰爭，更是日本對當前國際局勢的研判，其理由有三：首先，在經濟全球化背景下發達國家內部貧富差距擴大；其次，中國等新興市場國家及發展中國家崛起；三為各國利害關係複雜化等。

日本認為，中、美之爭為「對立、競爭及協作複雜交織」的局面，但在全球化進程下，「已不可能做到完全的經濟脫鉤」。對於中國，《外交藍皮書》以不點名方式指出，「部分國家急速且不透明地強化軍事實力，基於自身歷史觀與價值觀，加強挑戰現有國際秩序的姿態及自我主張」，在台海局勢上，日本表示，「對於台灣海峽的和平與穩定，整個國際社會擔憂急劇升溫」。

4月初，林芳正終於實現出訪中國，此為2019年12月時任外相茂木敏充訪中以來首次，對中日關係極具意義。林芳正出任外相前，曾任「日中友好議員聯盟」會長，為自民黨內的「知中派」，中國意在通過林芳正訪中，維繫對日關係，而日本亦相向而行。《經濟學人》認為，岸田似乎正在竭力避免「七大工業國集團」（G7）領袖峰會前，中日關係進一步惡化。G7外長會議18日在廣島召開，會後公報敦促各國在經濟與商務議題上與中國合作，「岸田外交」欲藉G7峰會創造中、美對立降溫的條件。

G7督促中美降溫

日本憲法中的「和平主義」不動如山，且日本民意不支持發動戰爭。因此，無法想像日本向中國開戰，若再次中日戰爭，戰場不會在中國，而是在日本，岸田內閣須極力避免戰端。但兩件事將使日本與中國衝突，一為「台灣有事」，戰火波及日本，造成「日本有事」；二為中、美衝突，基於美日同盟，日本援引「集體自衛權行使」，捲入衝突。

此兩者皆非日本所願，日本強化防衛，不為與中國衝突，而為提升與中外交對話的底氣。日本的安全須有兩手，一為外交，二為防衛力；外交為主，防衛力為輔。防衛力是為外交與對話而存在，不是為對中衝突的備戰。中日關係要交流不要交戰，要對話不要對立。在中共「20大」後，中日高層交流及對話依序重開。

然而，日本扮演中美之間外交調人的角色，在現實上有困難，因為岸田內閣在美、中競爭中，明顯選邊向美國傾斜，在與中國大陸所有高層對話中，一再跟隨美國在台海等議題上與中國正面交鋒。日本《外交藍皮書》將對中關係形容為「重要的雙邊關係」，但對中國的外交及軍事動態，已改變過去中立的態度，直言是「日本與國際社會的嚴重關切事項」，日中關係惡化，將使日本失去長期以來在國際政治中所扮演的「橋梁」角色，不足以承擔區域大國的責任。

日中對話有助於降低「台灣有事」與中美衝突的風險，助力兩岸關係改善，始可緩解日本周邊的最大風險。兩岸關係好，日本才會好，日本若將台灣視為對抗中國的外交工具，「公親變事主」，將難以站到美中調人的位置，不僅無助區域和平，更將提高戰爭的風險，若民心不安，岸田內閣的民意支持度就會進一步流失。