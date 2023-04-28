巴西總統盧拉近日接受訪談，總括三點，第一點，如何看待中國？

盧拉說：「50年前，沒有人相信中國可以在2023年成為這樣的大國，最讓人欽佩的是，能夠保持意識形態和政黨建設的同時，創造一種高速發展的經濟模式」，又說：「我知道貧窮的中國是什麼樣子，也見證巴西工資收入比中國高、巴西經濟比中國強的時候，但是後來中國飛躍式發展，這是中國政治能力的體現」。

「在改革開放前，巴西人生活肯定比中國人富裕，其實很多東南亞國家、中東國家，當時都比中國強，但就在短短3、40年間，中國翻天覆地變化，此消彼長，中國取得的非凡成就，要知道讓幾億人脫離貧困，可不是容易的事。」「再說巴西，比如2012年巴西消除了飢餓現象，但現在巴西又出現了飢餓人口，這說明巴西的政治和經濟缺乏持續性，而中國卻不是這樣。因此，我們需要謙虛地向中國學習，我們不需要全盤照搬，但是也不能為否定而否定。我們需要知道他們做了什麼，是怎麼做的」。

台灣前總統馬英九早於2016年卸任，理應與蔡英文主持的國政無涉，但吊詭的是，三不五時就會被拉出來墊背，不管是政策缺失，還是弊案不法，蔡政府一推二五六，通通歸給他就是了。因此馬英九成為民進黨政府出包時的最佳救援投手，故有「馬維拉」之名。

第二點是對美國的揶揄。中國是盧拉再次就職後訪問的第二個國家，第一個則是美國，可以想見巴西對美國的重視。

盧拉說：「為什麼中國發展讓一些國家嫉妒，很明顯，那些自認為是世界主人的國家感到不安」，「我們想說的是，我們渴望平等，這是我們和中國建立夥伴關係的原因」。當然他強調會繼續加強與中國的關係，這並不意味與美國斷絕關係。盧拉在美元問題上的大聲呼籲：為什麼這些國家都必須以美元結算？為什麼不是人民幣或者其他貨幣？」，為什麼中央銀行一定要去買美元？為什麼我們金磚銀行不能用自己的貨幣，來給這些國家提供貸款？」

盧拉說：「我們最有的就是耐心，中國人一定懂耐心是什麼。我知道大家習慣了使用美元，但我想我們可以做不一樣的事情，天下苦美元久矣」，所以，即便馬克宏，也在中國明確表示，歐洲要戰略自主，反對脫鉤斷鍊，要減少對美元的依賴。所以，盧拉很明確：「我不想成為領導者，也不追求對任何人的霸權，我唯一想要的就是建立一種新的全球治理模式」。然而，台灣維拉們常講的話，就是「保持現狀」而已。

第三點是對苦難的回憶。盧拉在小學二年級就輟學養家，8歲就上街賣東西，還擦過皮鞋，做了鉗工。他在貧窮的家庭長大，他母親生了12個孩子，沒有一個在醫院出生，8個孩子存活，另外4個夭折了。

盧拉賣過爆米花和花生，他的人生中最重要的是有一位偉大的母親，她是他心目中的女英雄。所以，他的心中永遠銘記，不會忘記來自那裡，也永遠不會忘記當離開總統職位時會去何方。

他成為巴西總統的原因，就是改善最貧困人口的生活。17歲在一次事故後，盧拉永久失去了左手的小指。25歲因家庭拮据，他目睹懷孕8個月的妻子撒手人寰，憤怒的盧拉，由此成長為工人領袖。他曾是巴西史上支持率最高的總統，去年再次當選後，在一次公開場合談到巴西最緊迫的問題，他說：「我想告訴你們，如果在2026年任期結束時，每個巴西人都能享用上咖啡、午餐和晚餐，我就完成人生使命。」突然間，他潸然淚下。

只有把人民的疾苦放在心裡的人，才有資格被稱為政治家，否則只是維拉政客而已。

（作者為美國清華智庫董事長）