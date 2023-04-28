前總統馬英九受邀赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」演講，頭銜被主辦單位稱為「台北總統」，還一改再改，原因很簡單，兩岸關係不睦，讓台灣國際處境艱辛；但至少在馬英九抗議後獲得希臘總統的道歉，展現了一定的善意。國際現實本就是如此，偏偏執政黨上演一齣荒謬的「打馬記」，只是又一次迴力鏢射向自己而已。

蔡英文上任近8年，應最了解台灣的外交困境，因不認同「九二共識」又找不到替代模式，兩岸關係惡化，在外交戰場上節節敗退。蔡政府至今斷交9國，原有「中華民國（或台灣）」名號的7個非邦交國外館全更名。馬執政8年累積的「善意存量」被消耗殆盡，惡意存量則不斷放大，讓台灣拓展國際空間更如緣木求魚。

但政治除選舉攻防外，更需要一點厚道。蔡總統過境美國獲邀到哈德遜研究所對談，該機構邀請函只標示「特別嘉賓」，名字、職稱全消失，在野黨或國人有因此大肆批判嗎？沒人落井下石，就因大家了解民進黨在兩岸議題上的死穴，但尊重總統辛勞拚外交的努力。誠如蔡總統返台所說：「不因受打壓而屈服，更不會因受到阻礙而停止跟世界交流。」

但為何馬前總統跟世界交流就要被批？身為前總統，參加國際民間組織的會議，有必要出動閣揆、國安局長、陸委會主委和外交部共同圍剿嗎？難道拓展國際空間不是政府的責任，反而是馬前總統該做的？

錢復曾說「兩岸關係的位階高於外交」，就是為了台灣的利益。蔡政府無能解決兩岸爭議，又對前總統拚外交頤指氣使，明知難為又踹人一腳，令人不齒。相較之下，希臘總統的道歉至少厚道。