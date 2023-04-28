美國總統拜登宣布將競選連任，可是他心中應是忐忑不安的。除了民調顯示6成以上的美國民眾反對他競選連任以外，美國面臨的國際與國內環境挑戰日亟，而更讓拜登困擾的則是川普陰影再度浮現。

川普日前被紐約大陪審團起訴，成為史上首位面臨刑事指控的美國前總統。雖然起訴書中所列罪狀不堪入目，但是弔詭的是，他被起訴後支持率卻大幅上揚。真的是如網民諷稱「川普不壞，美國人不愛」，尤其是共和黨員？

2016年川普與希拉蕊競選總統，投票前台灣友人聊到此事，大多不喜川普，較支持希拉蕊。而我卻希望川普當選，所持理由是：「讓美國人自己嘗嘗民主苦果的味道」！

長期在美工作，而且身受美國教育，我當然絕非反美。相反地，我因為知美甚深，才寄望美國能從長期在國際間「推銷美式民主」的大國傲氣中覺悟反省，這也有利於美國與他國的關係。而今「川普苦果」已造成美國社會分裂，尤其卸任總統遭起訴，美式民主的品質已逐漸步向「資淺民主國家」的後塵矣。

首先是美國的後院拉丁美洲。近兩年內先後有瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多與秘魯的總統，分別遭受定罪判刑與入獄監禁，甚至引渡美國受審的下場。早期還有3名厄瓜多爾前總統在卸任後逃亡海外的前例。

然而也有敗部復活者。諸如哥倫比亞、阿根廷與巴拿馬，都有前總統被起訴後，轉任參議員或副總統，甚至將於2024年競選總統的例子。其中最戲劇化的顯例，就是日前訪問中國大陸的巴西總統魯拉(Lula da Silva)。魯拉在兩任總統期間因腐敗指控被定罪入獄，但他設法在獄中運作政治力量反擊指控，終於證明檢察官政治化，在2021年成功推翻了原判，贏得了去年大選。有人戲說：他應該是川普最想效法的對象！

無論如何，「總統變成犯人，甚至再變成總統」似乎形塑了世人對於「拉美民主政治」的普遍印象。影響所至，甚至危及台灣在中南美洲的外交布局。由於押寶錯誤、豬羊變色，導致台灣的邦交損失。這種「附帶損害」（Collateral damages），國人應不陌生。

除了拉丁美洲，亞洲也有類似的例子。韓國歷任總統，除了流亡美國的李承晚、遭暗殺的朴正熙與被軍事政變推翻的崔圭夏以外，其餘包括全斗煥、盧泰愚、盧武鉉、李明博與朴槿惠等人，全部官司纏身，無一善終，甚至還有自殺身亡者。現任總統尹錫悅在競選時揚言將清算前任文在寅任內弊案，無怪乎後者去年卸任後，隱居種菜、不修邊幅，極力自貶形象、博取同情，旨在脫卸「青瓦台魔咒」。

台灣實行民主化多年以來，也逐漸蘊生出「卸任總統被起訴」的輪迴。陳水扁與馬英九兩位前總統，卸任後先後遭訴；幾次出庭甚至應訊被銬的場景，國人目睹之餘不禁喟嘆：雖然法治彰顯了民主真諦，但這是我們台灣人爭取多年後得來的民主所希望看到的結果嗎？

上述起訴案件，全部與各國政治文化及社會演變有關。邱吉爾有句名言：「對政治領袖無情，是偉大民族的象徵」。可是隨著世界民主實踐的質變，政治領袖與人民間相互容忍的門檻越來越高。兩者關係從合作漸趨猜疑，甚至對立，似乎是不可逆轉的現實。這也是越來越多的民主國家容易產生社會分歧、仇恨值上升的主要原因。

蘇格拉底曾經警告，民主不是神聖而無瑕的制度，它一不小心就會變成「暴民政治」(Mobocracy)。他這話主要是站在當時的希臘君主立場所講，可是從今日選民的角度而言，沒有「暴君」，哪來暴民呢？

台灣明年將要選新總統了，選民與競選者都該思考一下這個問題。畢竟，苦命的「這個國家」內外蜩螗，我們要選一個總統為我們安身立命呢？還是最終與之對薄公堂？

（作者為前大使、國立清華大學副教授）