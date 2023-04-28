甫結束三週訪美行程的民眾黨主席柯文哲一行人於今天清晨6點30分返抵台灣。柯文哲表示這次訪美三個目的，第一點了解美國，第二點是從美國回看台灣，第三點是把台灣的第三勢力介紹給美國社會。筆者認為柯文哲返台後真正嚴苛的挑戰才要開始，柯文哲必須要內外兼顧，才有機會讓民眾黨邁向成熟穩健的第三勢力。

雖然不少綠媒與名嘴嘲笑柯文哲此次訪美行程為｢迷航之旅」，認為柯文哲此行見不到美方重要府會人士，除了自行曝光在各景點打卡外，還有一些沒有意義的行程安排。但綜觀這21天行程，柯文哲等人造訪紐約、波士頓、華府與休士頓等地，在每一個城市設定不同主題，除在華盛頓特區拜會美方各行政部會以外，也透過智庫對談、美台商會座談、美國本地媒體專訪、校園演講等多方管道，重點是讓美國產官學媒知道台灣第三勢力的存在，且與過去曾經曇花一現幾個第三大黨有顯著不同。

其次訪問團與美國僑胞接觸，也讓僑胞了解民眾黨與過去從藍綠出走的新黨、親民黨、台聯及時代力量不同，民眾黨不是過去還屬於小藍小綠的第三勢力，而是一個不同於藍綠或結合藍綠的新興政黨，讓僑胞面對面了解民眾黨存在意義與挑戰。

然而筆者也認為訪問團一行返台後，柯文哲與民眾黨的挑戰才要開始。柯文哲即將要領表登記參加民眾黨總統提名，但柯文哲在民調支持度上一直維持在20%上下，始終落後於藍綠兩黨主要參選人賴清德與侯友宜，雖然有能力影響藍綠選情，但如果民眾始終認為柯文哲無法當選，會不會產生｢黃珊珊效應」，轉而回歸藍綠陣營？

此外，民眾黨的支持度一直小於柯文哲支持度，柯文哲也一直無法把民眾對自己的支持度轉換成對民眾黨基層民代候選人的支持度，以致去年區域選舉成績不如人意，因此我認為柯文哲領表登記後要積極做以下幾件事情：

1. 領表登記後，立即下鄉常駐，到各地提出此行訪美具體成果，同時提出參選政見：從賴清德與郭台銘的例子都可以發現，主要政治人物下鄉與選民近距離接觸，確實可以達到溝通效果，柯文哲趁這個機會向選民提出訪美行程報告，讓民眾能了解訪美的意義。

2. 深化民眾黨（第三勢力）存在意義的論述：多數民眾還是質疑民眾黨終將泡沫化，或是淪為｢一人政黨」，柯文哲不能只停留在因為藍綠惡鬥所以民眾黨由存在價值，柯文哲與民眾黨必須要加強論述，現代國際政治的趨勢已經走向多元價值，不是只有左右、階級與世代的二劃分，第三勢力存在的意義就是反映社會與世界多元價值。

3. 增加與年輕人接觸機會：柯文哲對年輕人具有魅力，除了傳統演講外，更可以透過與各地網紅接觸，透過網路與年輕人｢搏感情」，此次訪美行程影片就催出百萬點閱率，證明柯對年輕人確實有特殊魅力，柯文哲要讓年輕選民感受到民眾黨的未來是值得期待的。

4. 提出讓小黨穩定發展的政治主張：另外柯文哲除了要讓民眾黨成為穩健第三勢力的領頭羊外，更要讓台灣其他第三勢力與小黨能有發展的空間與養分，因此民眾黨更要積極推動適合小黨發展的政策主張，例如擴大不分區立委的席次、立委選舉不分區名單從｢並立制」改為｢聯立制」等等。

5. 推薦民眾黨優秀公職參選人：柯文哲更要用他自身的魅力與支持度推薦民眾黨在各地的｢擬參選人」或地方黨部人員，利用下鄉機會拓展民眾黨的能見度與支持率。

（作者為新故鄉智庫協會理事）

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