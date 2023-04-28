于美人的「委屈的和平也是和平說」意外引發議論，起因是她為前總統馬英九赴陸祭祖之旅給予肯定，卻因一句模糊的話意遭到各種解讀，頓失良善原意。

直言之，馬英九赴陸是否受委屈本就見仁見智，至少馬本人應該不這麼認為，這也說明了為何于美人的好心沒換來好報。但相同的是，「馬是否受委屈」與「委屈的和平也是和平」，兩者之間都是感受問題而非對錯問題，現在會因意識型態的不同而有不同解讀，也不令人意外。

不可諱言的是，部分人士經常以帶有價值判斷的主觀立場，要求別人符合自己對政治詞彙的定義。

例如，常見有人以「民主」、「人權」、「專制」，來評判特定國家的主權行為優劣，這次的主題則是換成了「和平」。而部分人士經常把和平片面定義為別人對己應該理所當然的尊重，對別人的不尊重往往本能的曲解為敵意，從不思考和平的本質為何。

在國際關係中，所謂的和平，從來就不會是理所當然，本身就在帶有妥協、容忍、和解、互惠大於互損的前提中進行；如果是要爭出是非對錯，唯一途徑就只有用戰爭解決。

以俄烏戰爭可預見的結局來說，最終的「和平」必然會是以雙方不滿意但暫時可以接受的方式妥協。倘有一方非要就法理爭出高下，那就只能用戰爭結果換來另一種形式和平的存在，如此選擇則更接近於迦太基式的和平。這種形式的和平往往可能維持更長久，但這種和平卻也可能會為往後的不安與戰爭埋下伏筆，所謂的台獨主義正有如此傾向。

反對于美人說法的，多數應是崇尚所謂的「美式和平」。例如邱吉爾的「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱！可是，屈辱過後，你仍得面對戰爭！」又或是羅斯福的「想要和平還得依靠一流艦隊而不是人為的仲裁條約」。但別忘了，這兩位英美人士所在的國家，正是不折不扣的戰爭崇拜主義。

英國強盛時幾乎與全世界國家都打過仗，美國更是不遑多讓，立國至今的軍事行動與干預有107場，其中在21世紀超過10場，更不乏為了美國利益推翻非親美政權的干預行動；更有在聯合國多數國家不支持情況下所發起的戰爭。這種利己主義的美式和平，本身就不值得歌頌，台灣也不應成為下一個美式和平的試驗領域。

想要去定義他人的「和平」與否，不僅對創造和平沒有幫助，更可能誤解了和平的意義、濫用和平的功能。

于美人至多只能說是把和平形容得太沉重，台灣人民真正要小心的，是那些鼓吹把和平視為理所當然、失去對戰爭應有警覺的人，後者為禍遠遠不是前者所能比擬的。

（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※