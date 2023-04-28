就在大陸即將迎來五一長假，許多城市開始摩拳擦掌準備歡迎外地旅客時，山東省淄博市文化和旅遊局一反常態，發布《致廣大遊客朋友的一封信》，建議民眾「錯峰出遊、避免扎堆，打出時間差、換得舒適度。」呼籲大家到省內其他兄弟城市和景點，如青島、煙台、威海、濟南、泰安等。就連土特產品，都推薦周遭城市的日照綠茶、膠東海參、菏澤魯錦、德州扒雞等。

為啥？大家奔著齊國古都的齊王墓、齊文化博物館、姜太公釣魚傳說、管鮑之交的歷史而去嗎？其實人們是奔著更接地氣的「煙火氣」而來。今年春天，山東淄博的燒烤火了，火到什麼程度呢？火到文化和旅遊局要發公開信「感謝熱愛，晚點再來」。

誠如信中所言，淄博是齊文化發祥地，曾經演繹春秋五霸之首、戰國七雄之冠的盛況。然而，在兩千年前中國大一統之後，政治、經濟和交通動線的演化，讓淄博日漸失去往昔歷史餘暉。如今的淄博人口只有470萬人，不僅無法與省內900多萬的青島、濰坊比擬，難以匹敵800多萬的濟南、700多萬的煙台，更被500多萬的泰安市、德州市給比下去。這是一座沒落中的資源型工業城市，跟許多北方的城市一樣，在過去20年經濟結構轉型過程中，面臨大批企業關廠、人口流出的發展困局。

然而，就是這麼一座北方三線小城淄博，旱地拔蔥靠燒烤闖出了全國的知名度，成了許多網紅打卡的城市，也成了從百姓到經濟學家以及各地文旅部門熱烈議論的話題。

然而燒烤處處有，何以淄博特別火？其實熱度始於3月，有點像是無心插柳的小新聞。大陸疫情解封後，不少大學生流行起「報復性旅遊」，在最短時間內以最低成本盡可能打卡更多的旅遊景點，其中「大學生組團坐高鐵去淄博擼串」登上熱搜。但有點類似年輕熱血的小花絮，熱鬧幾天也就算了。然而後續淄博市政府的反應，硬是讓這波熱度持續了至今，愈演愈上頭。

淄博市政府在短短2天內拿出一整套「燒烤新政」，包括新增燒烤專線、安排燒烤接駁車、派駐大量工作人員及志願者（當地人稱之「紅馬甲」）負責引導遊客、監管商販及網紅行為、景區門票減免、成立淄博市燒烤協會、舉辦燒烤節等等，不斷在線上線下聚合流量。連證券公司研究團隊到當地調研，也都不得不承認，固然淄博燒烤有「方桌火爐小馬扎、露天碳烤半自助」的當地特色，但公部門為城市整體形象所創造的良好口碑與體驗感，更是不得不令人佩服。

根據淄博文旅局的資料，兩個月的遊客人數已提前預支了「五一」長假的熱度。住宿預訂量已較疫情前的2019年上漲了800%。各大平台數據也顯示，「淄博燒烤」關鍵詞在抖音的搜索指數按年增長了25561%，大眾點評全平台搜索量則按年增長逾770%。可以說短短兩個月下來，不知道淄博作為齊魯大地中心和發源城市的大有人在，但不知道淄博燒烤的人恐怕不多了！

無心插柳的開始，卻讓淄博抓住了比拚特色經濟的機會。利用燒烤的民生硬需求，淄博於4月28日舉辦首屆燒烤節，擬定3月～11月為「淄博燒烤季」，保證熱度效應延續，並趁機拓寬淄博的文化軟實力，包括境內磅礡的自然風光與傳統齊文化的能見度。

受淄博爆紅的靈感刺激，大陸各省市紛紛絞盡腦汁，研究如何找出特色，激活跨省消費、擴大內需。其實台灣也該如此，在疫情過後民間超額儲蓄逐漸釋放的過程中，如何做大內需消費，讓各地愈來愈千篇一律的「老街文化」創造差異，創造話題；並且重視遊客的體驗，滿足消費者的口碑。淄博善用熱點快速反應，打造民生優先的庶民經濟，其用心誠意令人讚嘆！

（作者為香港中文大學金融系副教授）