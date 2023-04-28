雖然自謙是小黨，在美國見不到什麼重要的人，但民眾黨主席柯文哲訪美歸來，後續仍有諸多政治效應值得觀察。畢竟這是柯文哲以總統參選人身分赴華盛頓特區面試，還多次進出AIT總部深度晤談，跑在了藍綠參選人的前面。

正式領表後的柯文哲，勢必傾全黨內外之力，拱他進總統府。眾所周知的是，柯文哲預估自己有兩成的支持率，也就是上看300萬張選票，確實是三腳督的最大變數；但對民眾黨而言，更重要的是，這300萬票能夠轉化為政黨票，讓民眾黨立委能夠在立法院席次飛越10席大關，未來在國會議場更有份量與話語權。

雖然金門縣長陳福海已加入民眾黨，但民眾黨仍明顯是都會型政黨的屬性，柯文哲與各地勢力結盟的進度確實不如預期。這也反映在民眾黨出了台北市，各縣市議員僅有10席的低標，過不了淡水河；今年下半年的民眾黨區域立委提名，預料仍是以擅打空戰的年輕人為主，但仍不易飛越藍綠夾殺。

以全國矚目的台北市松山信義區為例，國民黨徐巧芯與民進黨許淑華的對決，造成民眾黨已無提名空間。藍綠雙姝的問政風格與全國知名度，也都是都會型政治人物的佼佼者，柯文哲很難在台北市政府所在的本命區找到能夠勝出的參選人。

當然，高虹安以不到3年的立委資歷就成功當選新竹市長，這也可成為民眾黨新的勝利方程式。由「母雞」柯文哲來培育有全國知名度的不分區立委，在2026年縣市長選舉中空降挑戰小選區的在地勢力，就算最終沒有勝選，也仍可積累黨內一線球員的戰力與經驗值。

再過3年，民眾黨現任立委包括邱臣遠、陳琬惠、賴香伶、張其祿在個別縣市都有成為「中雞」的潛力。至於卸任立委後的蔡壁如，最近則已出訪中國，見了不少半官方人士與重要台商，更是一著活棋。

自民眾黨成立以來，與中國的黨務交流著墨不多，除了柯文哲在台北市長任內歷年舉行的雙城論壇對接上海外，北京當局對於民眾黨仍然稱不上熟悉。在黨務主管持續鋪墊下，柯文哲在下半年如能順利訪中，也有可能在各城市的參訪過程中複製貼上馬英九前總統的小旋風。

北京當局對於國民黨的失望早就多過於期望。懂得通關密碼的柯文哲，能不能藉著總統大選的競選過程一一打通中國與美國關係，成為台灣在藍綠之外的第三選擇，還有待觀察，但就算他最終沒有當選下一屆總統，也能因此奠定民眾黨可長可久的對外交流基礎。

目前國民黨徵召總統參選人仍有變數，非國民黨黨員的鴻海創辦人郭台銘如果最終被新北市長侯友宜擊退，未來郭柯能不能再度合體，也是投票前3到6個月的關鍵變動因素。畢竟民眾黨有「殼」，郭台銘有「錢」，兩人皆有大母雞的分量，更都有審時度勢的合作彈性，能不能讓藍綠之外的第三條路成為新坦途，就看他們有沒有更高的政治智慧了。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）